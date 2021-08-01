Поздравление работникам и ветеранам железнодорожного транспорта

Source: President of Russia – Kremlin

В телеграмме Президента, в частности, говорится:

«Железные дороги традиционно являются для нашей страны ведущими, крайне значимыми транспортными артериями. Им принадлежит огромная роль в укреплении прочных связей между регионами нашей необъятной Родины, в развитии её экономического потенциала, в решении многих социальных задач.

Труд железнодорожников объединяет людей самых разных специальностей, и все направления их деятельности необходимы, важны и востребованы в отрасли. Здесь всегда ценились такие качества, как исключительная ответственность, добросовестность, предельная собранность, из поколения в поколение передавались традиции преданного, надёжного служения своему делу и Отечеству. И сегодня это наследие, как и применение современных знаний, постоянное стремление к развитию, ставятся во главу угла в работе железнодорожных коллективов.

Благодаря вашему напряжённому труду, опыту и профессионализму проводится масштабная модернизация магистральной инфраструктуры, внедряются в практику новейшие технологии и цифровые сервисы, повышается качество пассажирских и грузовых перевозок. И конечно, ОАО «РЖД» деятельно участвует в реализации приоритетных для России транспортных проектов».

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