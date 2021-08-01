Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Интервью01.08.2021 10:05

Ольга Кабо: «Мечтаю побывать на Байконуре!»

Снять художественный фильм на борту космической станции могли еще в конце прошлого века. В 1997 г. с идеей кинокартины, часть сцен которой предполагалось снимать на «Мире», выступил режиссер Юрий Кара. Тогда медицинский отбор прошли трое, в том числе заслуженная артистка РФ Ольга Кабо. К сожалению, проект так и не был реализован, но сама подготовка оставила в памяти актрисы незабываемые впечатления. О том, как проходил необычный «космический кастинг», о чем мечтает и что думает по поводу фильма «Вызов», Ольга Кабо рассказала корреспонденту журнала Госкорпорации «Роскосмос» — «Русский космос» Светлане Носенковой.

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— Ольга Игоревна, в 1997 г. вы участвовали в проекте Юрия Кары, который предусматривал съемки в космосе. Легко ли было решиться на такой шаг?

— Сначала я отнеслась к предложению скептически. Посудите сами: вместо творческих проб — проверка здоровья, вместо репетиций с режиссером — испытания в Институте медико-биологических проблем. Но когда режиссер Юрий Кара рассказал мне о своей грандиозной задумке снять фильм по роману великого писателя Чингиза Айтматова в настоящем космосе, я загорелась этой идеей и согласилась участвовать в столь экзотическом кастинге.

— Как проходил отбор для космической роли?

— Прежде всего, полная диспансеризация: анализы, обследования, измерения. Медики должны были знать, насколько мой организм готов к перегрузкам, которые ждут человека, задумавшего разорвать связь с Землей и отправиться в космос. Все тесты и задания носили очень специ­фический характер.

— Какие эпизоды подготовки были самыми яркими? Что запомнилось?

— Пожалуй, центрифуга. Когда меня спросили, готова ли к испытанию, я легкомысленно ответила: «Да», ведь с детства обожала аттракционы, была уверена, что уж с вестибулярным аппаратом у меня все в порядке. И тут началось! Капсула, в которую меня поместили, стала вращаться вокруг своей оси со страшной скоростью. Мне казалось, будто два нагруженных грузовика лежали на моей груди: было сложно дышать, чувствовала себя вдавленной в кресло.

К тому же в это время нажатием кнопок я должна была отвечать «да» или «нет» на простые, казалось бы, вопросы оператора. Я видела свое отражение в объективе камеры — это было что-то из американского триллера: расплющенное лицо, глаза выкатились из орбит, из глаз — слезы, изо рта — слюни, из носа — сопли. И главное — тело было мне не подвластно, я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, ни даже пальцем. После испытания еще долго не могла прийти в себя: руки-ноги дрожали, язык заплетался, мысли путались… Но я была счастлива, что справилась.

— В детстве вы не только занимались бальными танцами и художественной гимнастикой, но и ходили в студию космонавтики. Что это за студия? Чем занимались ее ученики?

— Действительно, во Дворце пионеров на Ленинских горах была студия космонавтики. И я, любительница острых ощущений, аттракционов, записалась в этот кружок. Мы занимались спортом, акробатикой, вращались в мини-центрифугах, готовились к покорению космоса (улыбается)…

— …что почти удалось. Помогли ли занятия в студии при кастинге для фильма?

— Думаю, пригодилось здоровье, доставшееся по наследству от моей бабушки и закаленное в детстве, проведенном в деревне на Урале, а также спортивные навыки, привитые в школе, и, конечно, физическая подготовка и выносливость, воспитанная родителями.

— Ваша фамилия указана в «Энциклопедии мирового космоса», где есть глава, посвященная несостоявшемуся кинопроекту. Часто ли вспоминаете тот необычный опыт?

— Я горжусь тем, что мое имя «увековечила» эта энциклопедия. Но очень сожалею, что кинопроект оказался финансово несостоятельным и не реализовался. А мне так хотелось посмотреть на земной шар с высоты мироздания!

— Познакомились ли вы во время подготовки с кем-либо из космонавтов?

— У меня сложились теплые, дружеские отношения с Алексеем Архиповичем Леоновым. Он был для меня абсолютным Героем, покорителем небес и космоса! А во время испытаний много молодых космонавтов были рядом и помогали советами. Например: как вести себя в барокамере, как дышать. Перед испытанием артистам набивали карманы леденцами и жвачкой, чтобы можно было сглатывать, учили делать «продувание», как в самолете, когда закладывает уши.

— Вы интересуетесь космонавтикой?

— Мечтаю побывать на Байконуре, хочу увидеть запуск космического корабля. День космонавтики считаю своим профессиональным праздником. Ведь я первая из женщин-актрис получила справку, что по состоянию здоровья и физическим параметрам готова лететь в космос!

— Сейчас к полету готовятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Насколько важен проект «Вызов», на ваш взгляд?

— Уверена, это прорыв в будущее. Буду внимательно следить за развитием событий. И немного ревновать, что я не вместе с Юлией и Климом (улыбается).

— Современные технологии позволяют вполне реалистично снять космос и на Земле. Есть ли смысл лететь за этим на МКС, как думаете?

— Я за правду места и действия! За настоящее кино, которым правят чувства, эмоции, а не компьютерная графика и технологии, но, конечно, не отрицаю и их. Желаю всем создателям «Вызова» увлекательного путешествия в будущее, а сама с нетерпением буду ждать выхода фильма!

— А в каких проектах вы сейчас заняты?

— Служу в театре имени Моссовета, зрители могут увидеть меня в спектаклях «Опасные связи» и «Морское путешествие 1933 года». Кроме того, успешно сотрудничаю с Чеченским драматическим театром имени Ханпаши Нурадилова, участвую в спектакле Хавы Ахматовой «В горы за тобой».

Приступила также к съемкам в телевизионном проекте для телеканала «Россия-1» с рабочим названием «Ловец снов» режиссера Ивана Шурховецкого. Пока не могу рассказывать сюжет — храним тайну для зрителей. Так что жизнь кипит! Чего и всем желаю.

MIL OSI