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#Роскосмос#Космодромы#Байконур01.08.2021 14:16

На Байконуре продолжается акция «Мы вместе»

В рамках проведения Всероссийской акции «МЫВМЕСТЕ!» волонтеры клубного объединения «Звездный кампус» Центра поддержки молодежных инициатив «Будущее Байконура» в целях оказания содействия и помощи медицинским работникам осуществляют доставку бесплатных лекарств для амбулаторных больных COVID-19.

С 6 июля 2021 года волонтеры доставили лекарственные препараты по 22 адресам пациентам, находящимся на амбулаторном лечении от короновирусной инфекции. Доставку лекарств осуществляют исключительно добровольцы старше 18 лет, способ передачи лекарств адресату — бесконтактный.

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