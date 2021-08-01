Игры XXXII Олимпиады в Токио: Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова выиграли «золото» на теннисном турнире в миксте, Аслан Карацев и Елена Веснина – «серебро»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 1 августа, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россияне Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова выиграли золотые медали на теннисном турнире в смешанном разряде. Соотечественники Аслан Карацев и Елена Веснина стали серебряными призерами.

Это второй в истории Игр финал, где друг против друга сыграли представители России. В 2008 году на Олимпиаде в Пекине в финале встретились Динара Сафина и Елена Дементьева.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских теннисистов с невероятным успехом в смешанном разряде:

«Наши теннисисты подарили России большую радость — в финале Олимпиады играли две российские пары. Мы не видели российских олимпийских финалов с 2008 года, когда в Пекине в решающем матче встретились Елена Дементьева и Динара Сафина. Поздравляю Анастасию Павлюченкову и Андрея Рублева с «золотом», а Елену Веснину и Аслана Карацева — с «серебром». Финальный матч прошел в равной борьбе. Обе наши пары показали отличную игру и выиграли по сету, а победителей встречи определил супер-тай-брейк. Хочу поблагодарить российских теннисистов, тренеров и Федерацию тенниса России за хорошее выступление на Олимпиаде в Токио. На счету нашей команды — одна золотая и две серебряные медали», – сказал Олег Матыцин.

23-летний Андрей Рублев – мастер спорта России международного класса, победитель 10 турниров АТР и обладатель кубка АТР в составе сборной России. Андрей родом из Москвы и в составе олимпийской сборной представляет столицу. Андрей Рублев тренируется на базе ФСО «Юность Москвы» Москомспорта, тренируется под руководством своей матери – заслуженного тренера России – Марины Андреевны Маренко и бывшего теннисиста, победителя двух турниров АТР Игоря Константиновича Куницына.

30-летняя Анастасия Павлюченкова – мастер спорта России международного класса, финалистка турнира Большого шлема и победительница 17 турниров серии WTA. Анастасия родом из Самары, в составе олимпийской сборной представляет Московскую область, тренируется на базе ЦСП ОВС.

27-летний Аслан Карацев – мастер спорта России, Первый и пока единственный теннисист в истории Открытой эры, вышедший в полуфинал на дебютном турнире Большого шлема. Аслан родом из Владикавказа, в составе олимпийской сборной представляет Московскую область, тренируется на базе ЦСКА, его тренер – Александр Куприн и Андрей Кесарев.

35-летняя Елена Веснина – заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде и победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде. Елена родом из Львова (Украина), в составе российской сборной представляет Краснодарский край. Тренер Елены – ее отец Сергей Веснин.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской олимпийской сборной 331 спортсмен. Они принимают участие в розыгрыше медалей в 34 видах спорта.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Андрея Рублева, Анастасию Павлюченкову, Аслана Карацева и Елену Веснину, весь тренерский штаб и Федерацию тенниса России с успехом и желает будущих побед!

Пресс-служба Минспорта России

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