Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия01.08.2021 18:27

Астрономический прогноз на август 2021 года

Август — месяц знаменитого звездопада Персеиды и противостояния планет-гигантов Сатурна и Юпитера. Звездопад: весь август действует метеорный поток из созвездия Персей. Условия наблюдения Персеид в 2021 году — благоприятные. В ночь максимума с 12 на 13 августа, при ясной погоде, можно насчитать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту. Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года. Противостояние гигантов: Сатурн — 2 августа, Юпитер — 20 августа. Август 2021 — лучшее время наблюдения планет-гигантов.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ НЕБЕСНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АВГУСТ 2021 ГОДА

Здесь (и далее в обзоре) приводится московское время: Т мск = UT + 3ч. (где UT — Всемирное время). У Луны указана фаза Ф (0,0±): Ф = 0,00(новолуние), Ф = 0,50+(первая четверть), 1,00(полнолуние), Ф = 0,50-(последняя четверть); у светил — их звездная величина (±0,0m)

Весь август месяц — высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт

1 августа — Луна (0,46-) проходит в 2° южнее Урана (+5,8m) 05:00

2 августа — Сатурн (+0,2m) в противостоянии с Солнцем 09:06

2 августа — Луна (0,37-) в апогее (видимый диаметр 29’33’’) — расстояние от Земли 404412 км (10:35)

3 августа — Луна (0,28-) проходит в 6° севернее Альдебарана (+0,9m) 8:00

6 августа — Луна (0,07-) проходит в 3° южнее Поллукса (+1,2m) 22:00

8 августа — Новолуние (0,00) (16:51)

9 августа — Луна (0,01+) пройдет 3 ° севернее Меркурия (-1,3m) 06:18

10 августа — Луна (0,02+) пройдет 4 ° севернее Марса (-1,8m) 03:42

11 августа — Луна (0,07+) проходит в 4° севернее Венеры (—4,0m) 10:00

12 августа — Меркурий (-1,1m) проходит в 1° севернее Регула (+1,35m) 02:30

12 августа — Меркурий (-1,1m), Марс (-1,8m) и Регул (+1,35m) сближаются до 8°(!) 07:43

12 августа — максимум активности метеорного потока Персеиды, по прогнозам IMO до 110 метеоров в час, 23:00

13 августа — Луна (0,22+) проходит в 6° севернее Спики (+1,0m) 17:00

14 августа — хорошая видимость шарового звездного скопления M15 (в созвездии Пегас) в бинокль или небольшой телескоп. Около полуночи по местному времени оно достигнет своей высшей точки в небе над южным горизонтом.

15 августа — Луна (0,5+) в фазе первой четверти (18:21)

16 августа — Луна (0,54+) проходит в 4° севернее Антареса (+1,1m) 23:00

17 августа — Луна (0,66+) в перигее (видимый диаметр 32’22’’) — расстояние от Земли 369126 км (12:25)

19 августа — соединение планет: Меркурий (-0,6m) проходит в 4’15’’ (!) южнее Марса (+1,8m) 06:19

20 августа — Уран (+5,8m) переходит от прямого движения к попятному 3:00

20 августа — Юпитер (- 2,9m) в противостоянии с Солнцем (!) 3:20

21 августа — Луна (0,97+) проходит в 3,5° южнее Сатурна (+0,3m) 3:00

22 августа — Луна (Ф=1,0) проходит в 3,5° южнее Юпитера (-2,9m) 10:00.

22 августа — Полнолуние (1,00) (15:02)

23 августа — окончание активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды

24 августа — Луна (0,97-) проходит в 4° южнее Нептуна (+7,8m) 8:00

24 августа — окончание активности метеорного потока Персеиды

28 августа — Луна (0,71-) проходит в 1° южнее Урана (+5,7m) 13:00

30 августа — Луна (0,53-) в апогее (видимый диаметр 29’34’’) — расстояние от Земли 404098 км (05:23)

30 августа — Луна (0,5-) в фазе последней четверти (10:15)

30 августа — Луна (0,5-) проходит в 5° севернее Альдебарана (+0,9m) 16:00

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО АВГУСТА

В области зенита располагаются созвездие Цефей, к востоку от него — Кассиопея, ниже — Персей. На северо-востоке — красавица Кассиопея, Персей и Возничий, а у горизонта — Телец.

В южной части неба доминирует Летний Треугольник, образованный яркими звездами Вегой, Денебом и Альтаиром — главными светочами созвездий Лиры, Лебедя и Орла, а вблизи горизонта — Змееносец. В этой же части неба видны небольшие, но очень интересные созвездия Стрелы, Лисички и Дельфина. У самого горизонта расположились южные созвездия Стрельца и Козерога. В юго-восточной области неба на большой высоте — Андромеда и Пегас, а вблизи горизонта — Рыбы и Кит. К западу от зенита — Дракон, Геркулес и Змееносец. Млечный Путь тянется с юга к северо-востоку, проходя вблизи зенита.

ПЕРСЕИДЫ — ЛУЧШИЙ ЗВЕЗДОПАД ГОДА

Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей — Персеиды, действие которого проходится на период с 23 июля по 24 августа, а максимум — в ночь с 12 на 13 августа. Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки — «звёздный дождь». Сначала он «проливается» с наибольшей силой, затем постепенно слабеет.

Радиант (область неба, где, как кажется, берут начало метеоры) Персеид находится в созвездии Персей, по названию которого и назван этот знаменитый метеорный поток. В середине августа, к пику потока, он располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея, и появляется из-за северо-восточного горизонта после заката Солнца и к рассвету, поднимается высоко в область зенита.

Персеиды — белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Скорость метеоров Персеид высокая — около 60 км/сек. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. Можно насчитать много «падающих звезд» этой августовской ночью. Метеоры летят равномерно по всему небу, поэтому смотреть можно в любую часть неба.

Лучшее время для наблюдений метеоров Персеид — с полуночи до рассвета. Обычно повышенный фон метеорной активности наблюдается неделю до и после даты пика Персеид (с 5 по 20 августа). Условия наблюдения Персеид в 2021 году благоприятные. Луна прошла фазу новолуния 8 августа и не помешает его наблюдениям! При благоприятных погодных условиях и отсутствия городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту! Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года!

НАБЛЮДЕНИЕ СЕРЕБРИСТЫХ ОБЛАКОВ

В августе продолжается великолепная возможность для обнаружения и наблюдений серебристых облаков. Они могут появляться в течение всего летнего периода.

СОЛНЦЕ

Солнце движется по созвездию Рака до 10 августа, а затем переходит в созвездие Льва и остается в нем до конца месяца. Склонение дневного светила, по сравнению с первыми двумя летними месяцами уменьшается с каждым днем все быстрее. Как следствие, также быстро уменьшается продолжительность дня: с 16 часов 04 минут в начале месяца до 13 часов 57 минут к концу описываемого периода (более двух часов). Эти данные справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца за месяц уменьшится с 52 до 43 градусов.

ЛУНА И ПЛАНЕТЫ

ФАЗЫ ЛУНЫ В АВГУСТЕ 2021 ГОДА:

2 августа — Луна в апогее — расстояние от Земли 404412 км (10:35)

8 августа — Новолуние (16:51)

15 августа — Луна в фазе первой четверти (18:21)

17 августа — Луна в перигее — расстояние от Земли 369126 км (12:25)

22 августа — Полнолуние (15:02)

30 августа — Луна в апогее — расстояние от Земли 404098 км (05:23)

30 августа — Луна в фазе последней четверти (10:15)

ВИДИМОСТЬ ЛУНЫ В АВГУСТЕ 2021 ГОДА:

1-2 — после полуночи

3-7 — утром

10-17 — вечером

18-31 — ночью

СБЛИЖЕНИЯ ЛУНЫ С ПЛАНЕТАМИ И ЯРКИМИ ЗВЕЗДАМИ:

1 августа — Луна (0,46-) проходит в 1,49° южнее Урана (+5,8m) 05:00

3 августа — Луна (0,32-) проходит в 5° севернее Альдебарана (+0,9m) 8:00

6 августа — Луна (0,07-) проходит в 3° южнее Поллукса (+1,2m) 22:00

9 августа — Луна (0,01+) пройдет 3° севернее Меркурия (-1,3m) 06:18

10 августа — Луна (0,02+) пройдет 4° севернее Марса (-1,8m) 03:42. Из Москвы это соединение не наблюдается, так как светила находятся на дневном небе.

11 августа — Луна (0,07+) проходит в 4° севернее Венеры (—4,0m) 10:00. Из Москвы это соединение не наблюдается, так как светила находятся на дневном небе.

13 августа — Луна (0,22+) проходит в 6° севернее Спики (+1,0m) 17:00

16 августа — Луна (0,54+) проходит в 4° севернее Антареса (+1,1m) 23:00

21 августа — Луна (0,97+) проходит в 3,5° южнее Сатурна (+0,3m) 3:00

22 августа — Луна (Ф=1,0) проходит в 3,5° южнее Юпитера (-2,9m) 10:00. Из Москвы, пара будет видна с 20:56 до 03:53, около 21:00, они поднимутся на высоту 7 ° над юго-восточным горизонтом, в созвездии Козерог.

24 августа — Луна (0,97-) проходит в 4° южнее Нептуна (+7,8m) 8:00

28 августа — Луна (0,71-) проходит в 1° южнее Урана (+5,7m) 13:00

30 августа — Луна (0,5- )проходит в 5° севернее Альдебарана (+0,9m) 16:00

ПЛАНЕТЫ В АВГУСТЕ 2021 ГОДА:

1 августа — Меркурий в верхнем соединении с Солнцем 17:14

2 августа — Сатурн (+0,2m) в противостоянии с Солнцем 09:06

12 августа — Меркурий (-1,1m) проходит в 1° севернее Регула (+1,35m) 02:30

12 августа — Меркурий (-1,1m), Марс (-1,8m) и Регул (+1,35m) сближаются до 8°(!) 07:43

19 августа — тесное сближение: Меркурий (-0,6m) проходит в 4’15’’ южнее Марса (+1,8m) 06:18 Из Москвы это соединение не наблюдается, так как планеты находятся на дневном небе.

20 августа — Уран (+5,8m) переходит от прямого к попятному движению 3:00

20 августа — Юпитер (- 2,9m) в противостоянии с Солнцем (!) 3:20

ВИДИМОСТЬ ПЛАНЕТ В АВГУСТЕ 2021 ГОДА:

Август 2021 года — наилучшее время для наблюдения Сатурна и Юпитера. Сатурн (2.08) и Юпитер (20.08) в противостоянии и прекрасно наблюдаются всю ночь.

Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения внешних планет (от Марса до Нептуна) и астероидов, поскольку в это время планета находится на минимальном расстоянии до Земли и ее диск полностью освещен Солнцем.

Юпитер (-2,9m): всю ночь в созвездии Водолей, Козерог.

Сатурн (+0,4m): в начале месяца всю ночь в созвездии Козерог, в середине и конце месяца: вечером и ночью.

Уран (+5,7m): всю ночь в созвездии Овен.

Нептун (+7,8m): в начале месяца ночью и утром в созвездии Рыбы, в середине и конце месяца: всю ночь.

Венера (-4,0m): вечером у западного горизонта на фоне зари в созвездии Лев и Дева.

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ В АВГУСТЕ В ТЕЛЕСКОП?

Обладатели телескопа смогут наблюдать в небе:

двойные звезды: η Персея, η Кассиопеи, α Козерога, β Лебедя, δ и ε Лиры, ζ Б. Медведицы;

переменные звезды: δ Цефея, β Персея, β Лиры, η Орла;

рассеянные звездные скопления: М24 в созвездии Стрелец, М11 в созвездии Щит, М39 в созвездии Лебедь, Ϧ и χ Персея;

шаровые звездные скопления: М15 в созвездии Пегас, М13 в созвездии Геркулес;

туманности: М27 в созвездии Лисичка, М57 в созвездии Лира; М8 и М17 в созвездии Стрелец;

галактики: М81 и М82 в созвездии Большая Медведица.

Источник: Московский планетарий

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