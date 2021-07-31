Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Ted talks31.07.2021 09:10

TED на космический лад

Как показывают опросы, космонавтика с каждым годом привлекает все больше молодых людей, стремящихся найти призвание в жизни. Такому вниманию в немалой степени способствуют популяризаторы — люди, которые доходчиво и увлекательно рассказывают об истории освоения космоса, о научных открытиях, перспективных проектах. Конференция «Космос. Открытый разговор», недавно прошедшая в Москве в формате TED Talk, подтвердила широкий интерес молодой аудитории к космической тематике.

В начале июня на площадке одного из офисных комплексов столицы собрались молодые люди (школьники, студенты и многие другие), получившие приглашение посетить первую конференцию «Космос. Открытый разговор». Интерес вызвала не только тема, но и модный формат мероприятия — TED Talk, предоставляющий спикеру 18 минут для представления своих идей, замыслов, опыта.

Вдохновленные космосом

«Рад видеть вас здесь. Роскосмос всегда открыто рассказывает, что происходит в отрасли и ведет диалог с молодежью. Думаю, многие обратили внимание, сколько интересных мероприятий проводит Госкорпорация. Мы стараемся не только сами говорить о космонавтике, но и давать трибуну тем, кто умеет рассказывать интересно и кто „болеет“ космосом. Мир меняется — и Рос­космос меняется вместе с ним. Я вас искренне призываю любить космос и помнить, что мы были первыми и, поверьте, никогда не будем последними», — поприветствовал собравшихся в зале руководитель пресс-службы Госкорпорации «Рос­космос» Владимир Устименко.

После увлекательных лекций астронома, кандидата физ.-мат. наук, доцента физического факультета МГУ Владимира Сурдина многие начинают интересоваться космосом и мечтать об открытии новых планет. В этот раз его лекция называлась «Путешествие из Калуги на Луну» и посвящалась истории исследования естественного спутника Земли.

«Луна — это полноценная планета, — вдохновенно рассказывал он. — Да, лишенная атмосферы. Но мало ли планет без атмосферы или с очень разреженной, как у Марса? Но она ценна нам тем, что очень близка к Земле, и мы ее изучаем. Хотя она маленькая, примерно вчетверо меньше, чем наша планета, там есть масса интересного и для науки, и для технической стороны космонавтики».

Астроном рассказал о наиболее интересных программах исследования Луны, проводившихся разными странами, и напомнил о планах Роскосмоса в этом направлении. «Особенно я жду посадки в район южного полюса Луны, — с надеждой произнес он. — Дело в том, что там есть залежи воды в виде вечной мерзлоты. Если мы действительно сможем добыть эту воду и сделать ее анализ после доставки грунта на Землю, это откроет прекрасную перспективу для строительства обитаемых станций в этом районе».

Владимир Сурдин впервые выступал в таком формате, а вот следующий спикер — испытатель Института медико-биологических проблем Анастасия Степанова — уже имеет успешный опыт подобных мини-лекций. Ее выступление на английском языке даже прошло отбор глобального сообщества TED, где выбирались десять вдохновляющих видео со всего мира.

«Такой формат важен для популяризации, потому что сейчас все-таки преобладает клиповое мышление. Молодежь не может долго сидеть и слушать лекцию. Они хотят сразу получить самые основные моменты, всю нужную информацию — динамично, быстро, интерактивно», — отметила Анастасия после своего выступления «Женщина в космонавтике».

Помочь с выбором

Руководитель Летно-космического центра РКК «Энергия» имени С. П. Королёва, летчик-космонавт РФ Александр Калери заметил, что популяризация науки нужна не только молодежи: «Даже специалисты отрасли, которые хорошо ориентируются в своей области, бывает, путаются в смежных. Поэтому работу популяризаторов переоценить невозможно. Доступно рассказать о своей специализации — это сложное, но важное дело, особенно для подрастающего поколения, конечно. В мое время, когда я в 1973 г. оканчивал школу, у нас были и профориентационные занятия, и экскурсии на разные производства. К нам приходили родители учеников, рассказывали, кто чем занимается, что требуется для этой профессии. Сейчас этого не хватает».

Тем временем некоторые школьники уже сейчас радуют эрудицией в области космонавтики. В ходе своего выступления «Смекалка в космосе» обозреватель КП, член Общественного совета Роскосмоса Александр Милкус обращался к залу с вопросами. Двоим наиболее активным участникам журналист подарил книгу «Юрий Гагарин. Как это было. Первый человек в космосе».

Одним из счастливых обладателей издания стал пятиклассник Даниил Коннов. «Я интересуюсь космосом с семи лет. Что-то читаю в книгах, что-то нахожу в Интернете. Сегодня узнал много нового. Особенно понравилось, как Александр Калери рассказывал о своей работе. Услышать космонавта вживую всегда лучше, чем читать в статьях и книгах. Хотелось бы еще посещать такие мероприятия», — поделился впечатлениями школьник.

Понравилось публике и эмоциональное выступление актера Ярослава Жалнина, исполнившего главную роль в фильме «Гагарин. Первый в космосе». Его рассказ, как он готовился к роли, с какими трудностями столкнулся во время съемок и как проникся обстоятельствами жизни первого космонавта, не оставил молодых людей равнодушными.

«Живые переживания, воспоминания людей очень ценны. Рад, что у меня появилась такая прекрасная возможность посетить это мероприятие благодаря конкурсу, который провел Роскосмос в одной из соцсетей. По-моему, для российского гражданина любовь к космосу естественна. Мы первые! Нам есть чем гордиться», — считает 28-летний Денис Немков.

Время прийти в космонавтику

Для самого актера такой формат в новинку. «Надо полагать, он успешнее, чем простые, так скажем, длинные встречи, потому что здесь за короткое время ты окунаешься в космос с разных сторон. И для молодежи сейчас это очень ценно. Вообще мы живем в эпоху быстрой информации, когда ты сразу принимаешь решение — интересно тебе это или нет. Здесь за короткий промежуток времени через рассказы руководства отрасли, астронома, космонавта, испытателя, журналиста можно сформировать общую картину. И тогда ты уже будешь понимать, интересно тебе это или нет. Думаю, большинство присутствующих ответят на этот вопрос скорее „да“», — отметил Ярослав Жалнин после своего выступления.

И он оказался прав. По окончании конференции ее участники еще долго не расходились: обменивались впечатлениями, обсуждали интересующие их вопросы, фотографировались со спикерами. «Было очень познавательно, — подтвердили второкурсницы МАИ Екатерина Милто и Елизавета Верховская. — Таким форматом у нас мало пользуются, но, мы считаем, надо развивать TED Talk, потому что есть очень много людей в отрасли, которых интересно послушать, узнать их опыт. Восемнадцати минут вполне достаточно, чтобы заинтересовать человека. А потом он может уже самостоятельно продолжать изучать какую-то область».

Как отметил Александр Милкус, в российской космонавтике происходит смена поколений и возвращение России лидерских позиций. Уже сегодня молодые ученые разрабатывают уникальные технологии. Так, в Центре имени М. В. Келдыша молодые специалисты создали специальный самозатягивающийся металлический состав для космических и надувных модулей, который не боится повреждений от микрометеоритов. Воронежское конструкторское бюро химавтоматики разрабатывает многоразовый метановый двигатель, а молодые ученые РКЦ «Прогресс» участвуют в создании новой ракеты-носителя «Союз-5». И это лишь некоторые примеры успеха нового поколения российских ученых, инженеров, конструкторов.

«Сейчас, по-моему, самое время прийти в космическую отрасль, потому что есть возможность себя реализовать в совершенно разных перспективных проектах. Это и новый космодром, и конструкторские разработки, и работы по кораблям, которые полетят к Луне, а может, и в межзвездное пространство. В общем много интересного впереди», — заключил журналист.

Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко обнадежил, что мероприятия такого формата продолжатся: «Будем привлекать больше партнеров, чтобы увеличивать число слушателей. Я считаю, такого рода мероприятия нужно распространять на всероссийском уровне. Мы будем использовать возможности наших предприятий по России: ведь там есть замечательные специалисты, которые могут привлечь молодежь, рассказать ей, чем они занимаются, заинтересовать ее».

Так что будем ждать новых разговоров о космосе в формате TED Talk, а пока в Сети в открытом доступе можно посмотреть состояв­шую­ся конференцию. Поверьте, два часа пролетят незаметно!

Русский космос, Светлана Носенкова

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