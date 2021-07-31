Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#ЦНИИмаш01.08.2021 02:05

90 лет со дня рождения Юрия Андреевича Демьянова

Сегодня, 1 августа 2021 года, исполняется 90 лет со дня рождения ученого в области аэрогазодинамики ракетно-космической техники, лауреата Ленинской премии, премии имени профессора Н.Е. Жуковского Юрия Андреевича Демьянова.

Окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1953 г.); д.т.н. (1965 г.), профессор (1969 г.), академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (1994 г.), Российской академии естественных наук (1990 г.). С 1953 — работал в НИИ-88/ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): прошел трудовой путь от инженера до заместителя директора — руководителя по направлению — начальника комплекса (с 1974 г.), гл.н.с (с 1987 г.).

Председатель Координационного совета по использованию, совершенствованию и развитию отраслевой газодинамической базы (1974-1981гг.). Обеспечил наземную отработку газодинамики основных изделий ракетно-космической техники. Занимался педагогической деятельностью: в 1985 году возглавил кафедру прикладной математики в Московском лесотехническом институте, в 2001 году — кафедру математического моделирования.

Лауреат Ленинской премии (1961 г.), премии им. профессора Н.Е. Жуковского (1978 г.). Награжден орденом Ленина (1971 г.), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), ведомственными наградами. «Заслуженный деятель науки РФ» (2003 г.).

Выдающийся ученый Юрий Андреевич Демьянов скончался 7 декабря 2019 года.

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