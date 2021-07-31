Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Причал31.07.2021 16:28

Узловой модуль «Причал» отправился на Байконур

На контрольно-испытательной станции Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершились технологические испытания узлового модуля «Причал» в составе транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ». Сегодня, 31 июля 2021 года, корабль отправился на технический комплекс космодрома Байконур для продолжения сборки и предполетной подготовки в соответствии с графиком дальнейшего развития российского сегмента Международной космической станции.

В течение последних недель на территории КИС специалисты РКК «Энергия» успешно выполнили цикл совместных испытаний модуля «Причал» с комплексными стендами служебного модуля «Звезда» и многоцелевого лабораторного модуля «Наука». После проведения заключительных операций расстыкованные компоненты корабля и наземное испытательное оборудование были подготовлены к отправке на космодром железнодорожным транспортом.

Выведение на околоземную орбиту узлового модуля «Причал» в составе транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» планируется в ноябре 2021 года.

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