Source: Russia Federal Space

#Первый канал#СМИ#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-19#Вызов31.07.2021 14:45

Создатели научно-просветительского проекта «Вызов» раскрыли некоторые секреты фильма

Что актрисе Юлии Пересильд приходится учить кроме сценария? Зачем режиссеру Климу Шипенко осваивать навыки сценического грима? И кто из звезд получил особое приглашение на Байконур? Земные вопросы и космические ответы звучали на презентации в ТАСС, где представили самые перспективные кинопроекты, в том числе уникальный фильм, который создают в рамках масштабной научно-просветительской программы Первого канала и Роскосмоса. Рабочее название «Вызов», и ко всем вызовам команда готова.

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«Хьюстон, у нас нет проблем», — эти слова стали негласным эпиграфом фильма, который на Земле собрал, пожалуй, лучший экипаж для запуска исторического проекта — и в кинематографе, и в покорении космоса. До старта с Байконура — два месяца и семь дней, работа над картиной уже идет в круглосуточном режиме.

«Этот год очень космический, Ричард Бренсон полетел, Джефф Безос, но, и мы хотим повторить первенство России в космосе, хотим первыми начать снимать игровое кино в космосе. Ребят, это огромный вызов, в данном случае благодаря Роскосмосу и ситуации, которая позволила нам оказаться на Международной космической станции. И было бы глупо, если бы российский кинематограф этот пас от Роскосмоса не принял и не сделал хорошее кино», — сказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Такое кино еще никто на планете не снимал. На 5 октября намечен старт к МКС корабля «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым и киногруппой всего из двух человек: актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Кастинг был непростой — только на главную женскую роль было почти 3000 претенденток, из них отобрали 20 финалисток. Дальше слово было за медкомиссией.

«Замечательные наши актрисы многие просто не прошли, это не значит, что они не здоровы, они здоровы для Земли. А для космоса просто десятикратные требования. Мы будем показывать в сентябре шоу, которое снимали во время отбора всех наших основных кандидаток, и это само по себе такая история, такой сериал получился довольно драматичный», — отметил Константин Эрнст.

Шипенко и Пересильд уже два месяца проходят огонь и воду — на изнурительных тренировках вместе со своими дублерами. И учат не столько сценарий, сколько тома инструкций для любой нештатной ситуации.

«Я на самом деле больше волнуюсь, чем Клим, он очень спокоен, несмотря на то, что проходят какие-то бешеные нагрузки и тренировки, смотрите, похудел на 15 килограмм человек», — рассказал основатель и генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян.

А ведь это — еще даже не начало. На орбите Клим Шипенко будет один за всех — режиссер, оператор, художник-постановщик, даже гример — стараться выполнить съемочный план.

«Я просил на полгода меня отправить, сказали не, не, не, 12 дней. Я говорю: но хотя бы еще, хотя бы еще 10 прибавьте. Не, не, не, только 12. Сделаю все, чтобы максимальное количество именно космоса было снято в космосе», — сказал режиссер Клим Шипенко.

«А примерно какая часть фильма будут съемки в космосе в реальном? То есть понятно, что сюжет предполагает там, и съемки здесь, на Земле», — поинтересовался советник президента РФ Владимир Толстой.

«Где-то 35-40 минут», — ответил Клим Шипенко.

За рамками орбитальных дублей зрителя ждет россыпь наших звезд: в дримкаст или команду мечты вошли Владимир Машков, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов, Полина Агуреева, Максим Матвеев, члены нынешней космической экспедиции Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий кстати должен вернуться на Землю 17 октября вместе с Шипенко и Пересильд.

К этому киностарту приковано особое внимание главы Минкульта Ольги Любимовой и советника президента Владимира Толстого.

Фильм с рабочим названием «Вызов» о девушке, которая в силу обстоятельств вынуждена за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС, это не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала и Роскосмоса. К примеру, подобная ускоренная подготовка в будущем понадобится для отправки на орбиту других специалистов: врачей, ученых. За рубежом к нашей новой ступени в космос колоссальный интерес.

Пока же продолжается работа над сценарием, он трансформируется. И для зрителя многое останется секретом до момента выхода фильма в прокат. Кто знает, может, и правда, во всех кинотеатрах Вселенной.

Источник: Первый канал

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