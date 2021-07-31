Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-65#наука31.07.2021 22:00

Первое видео из модуля «Наука»

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции, опубликовал видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю «Наука», который в четверг, 29 июля 2021 года, в штатном режиме пристыковался к МКС.

На кадрах видно, как он вместе с Петром Дубровым открывает люки в новый российский модуль, после чего переходят в него. Затем начинается небольшая экскурсия по самой «Науке».

«Наука» — многоцелевой лабораторный модуль российского сегмента Международной космической станции. Он создавался кооперацией предприятий в целях реализации программы научных экспериментов и расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

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MIL OSI