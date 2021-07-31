Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС31.07.2021 10:44

Информационное сообщение

Переходная камера служебного модуля “Звезда” отделена от основного объёма Международной космической станции. В этой камере поддерживается давление на уровне 150-200 миллиметров ртутного столба. Минувшей ночью экипаж, в соответствии с ранее полученными указаниями специалистов Главной оперативной группы управления в Центре управления полетами, доложил на Землю о том, что давление в камере составляет 154 мм.рт.ст. В течение суток давление будет поднято до 200 мм рт ст.

Эта работа является плановой и не имеет никакого отношения к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», давление в котором находится в норме.

MIL OSI