Игры XXXII Олимпиады в Токио: Юлия Зыкова выиграла «серебро» в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений, у Юлии Каримовой – «бронза»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 31 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянка Юлия Зыкова выиграла серебряную медаль в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений. Наша соотечественница Юлия Каримова стала обладательницей бронзовый медали.Последний раз Россия выигрывала медали в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений на Играх XXVIII Олимпиады в Афинах (Греция) в 2004 году, когда Любовь Галкина выиграла «золото».Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил спортсменок с медалями:«Поздравляю Юлию Зыкову и Юлию Каримову с «серебром» и «бронзой» Олимпиады. Для наших спортсменок это первая Олимпиада в карьере. В Токио они доказали, что являются мировыми лидерами в стрельбе. Борьба в решающем раунде была очень напряженной, но обе россиянки проявили большую выдержку и смогли войти в число призеров. Российские спортсменки не завоевывали медалей в этой дисциплине с Олимпийских игр 2004 года в Афинах, когда «золото» выиграла Любовь Галкина. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Стрелковый союз России! Удачи российским стрелкам в оставшихся видах программы Олимпиады в Токио», – сказал Олег Матыцин.25-летняя Юлия Зыкова – мастер спорта России международного класса, трехкратная чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира. Юлия родом из Красноярска и в составе российской олимпийской сборной представляет Красноярский край. Юлия Зыкова тренируется на базе ЦСКА КГАУ РЦСП “Академия биатлона”, ее тренер – Александр Черемных.27-летняя Юлия Каримова – заслуженный мастер спорта России, золотой и бронзовый призер чемпионата мира. Юлия родом из Ижевска, в составе российской олимпийской сборной представляет Удмуртскую Республику. Юлия Каримова тренируется на базе КССШОР им. В.В. Лукина.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской олимпийской сборной 331 спортсмен. Они принимают участие в розыгрыше медалей в 34 видах спорта.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Юлию Зыкову и Юлию Каримову с «серебром» и «бронзой» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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