Игры XXXII Олимпиады в Токио: Российские саблистки защитили титул олимпийских чемпионок

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 31 июля, на Играх XXXII Олимпиады россиянки Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина выиграли золотые медали по фехтованию в командной сабле. В финале россиянки обыграли представительниц Франции со счетом 45:41.В первой половине встречи россиянки уступали француженкам. Переломным моментом стал поединок Ольги Никитиной, которая смогла сократить отставание и вывести вперед команду. Именно Ольге оставалось сделать последний укол для победы, но француженки атаковали и сокращали отставание. Ольга Никитина приняла решение поменять саблю. После замены оружия Ольга нанесла победный удар.Россиянки – действующие олимпийские чемпионки. В 2016 году на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Софья Великая, Яна Егорян, Юлия Гаврилова и Екатерина Дьяченко обыграли представительниц Украины.Ранее на Играх София Позднякова выиграла «золото» в индивидуальных соревнованиях, Софья Великая – «серебро». Рапиристка Инна Дериглазова принесла сборной «серебро». В командной рапире россиянки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова стали олимпийскими чемпионками. Шпажисты Сергей Бида, Николай Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос – серебряные призеры в командных соревнованиях.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил саблисток с невероятной победой:«Поздравляю Софью Великую, Софию Позднякову и Ольгу Никитину с блестящей победой и «золотом» Олимпиады. Финальный поединок с француженками поначалу складывался для наших чемпионок совсем непросто. Российские фехтовальщицы уступали в счете, но они переломили ход встречи и провели концовку настолько уверенно, что буквально сокрушили соперниц. Вторую Олимпиаду подряд наши саблистки берут «золото» Игр и в личном, и командном зачетах, они — сильнейшие в мире. Мы гордимся нашими прекрасными спортсменками. Поздравляю с золотыми медалями тренеров сборной России и Федерацию фехтования России и желаю удачи российским рапиристам в заключительном виде программы Олимпиады в Токио в фехтовании!», – сказал Олег Матыцин.

36-летняя Софья Великая – Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2016 года в командной сабле, трехкратный серебряный призер Игр, многократная чемпионка мира и Европы. Софья родом из Алма-Аты (Казахстан), в российской олимпийской сборной представляет Москву. Софья Великая тренируется на базе МГФСО-ЦСКА, ее тренер – заслуженный тренер России Дмитрий Владимирович Глотов.24-летняя София Позднякова – заслуженный мастер спорта России. София – дочка олимпийского чемпиона по фехтованию и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. Ранее девушка стала олимпийской чемпионкой в индивидуальных соревнованиях. София родом из Новосибирска и в составе сборной представляет Новосибирскую область. Саблистка тренируется на базе ЦСКА, ее тренер – заслуженный тренер России Сергей Николаевич Степанкин.22-летняя Ольга Никитина – заслуженный мастер спорта России, чемпионка Европы. Ольга родом из Липецка, в российской олимпийской сборной представляет Москву. Ольга Никитина тренируется на базе ЦСКА, ее тренер – заслуженный тренер России Анзор Исакович Гагулашвили.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской олимпийской сборной 331 спортсмен. Они принимают участие в розыгрыше медалей в 34 видах спорта.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Софью Великую, Софию Позднякову и Ольгу Никитину, весь тренерский штаб и Федерацию фехтования России с этим знаменательным днем в истории российского фехтования!

Пресс-служба Минспорта России

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