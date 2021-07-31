Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НТС31.07.2021 15:00

В Роскосмосе состоялся НТС о перспективах эксплуатации МКС после 2024 года

В Госкорпорации «Роскосмос» 31 июля 2021 года состоялось заседание президиума Научно-технического совета (НТС) по вопросу дальнейшей эксплуатации Международной космической станции (МКС) и результатах системного проектирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС). В ходе заседания президиума совета были заслушаны доклады и выступления представителей ПАО «РКК «Энергия», АО «ЦНИИМаш», ФГУП «НПО «Техномаш», АО «Организация «Агат», ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», ФГБУН ИКИ РАН и ГНЦ РФ ИМБП РАН.

Совет Главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние РС МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Создаваемая с использованием новых технологий РОСС должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полётов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе.

Президиум НТС поручил ПАО «РКК «Энергия» с кооперацией дополнительно провести анализ РС МКС и принять необходимые организационно-технические меры по поддержанию работоспособности и безопасности РС МКС в период проведения работ по созданию орбитальной станции нового поколения, а также разработку согласованного с партнерами сценария завершения эксплуатации МКС. Кроме того, совет рекомендовал Госкорпорации «Роскосмос» с целью исключения рисков, обусловленных техническим состоянием РС МКС, и планируемым к 2028 году завершением её эксплуатации, принять решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции РОСС (в составе МКС или как независимой национальной станции), предусмотрев разработку эскизного проекта станции и включения этих работ в ФКП − 2025.

MIL OSI