Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур31.07.2021 04:30

В Космическом центре «Южный» открыты временные вакансии для молодежи

В период летних каникул для активных молодых людей Байконура в Космическом центре «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») созданы рабочие места.

С начала лета 2021 года в филиале ЦЭНКИ работают школьники, в июле к ним присоединились участники студенческих трудовых отрядов. Всего на данный момент трудоустроены 40 школьников и 10 студентов высших и средних учебных заведений. На городских объектах Космического центра «Южный» они занимаются благоустройством территории, а также работают курьерами.

В связи с тем, что возраст школьников от 16 до 18 лет, для них установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, совершеннолетние студенты работают полный рабочий день. В августе еще 21 школьник пополнит штатный состав предприятия. Рабочий сезон для байконурской молодежи продлится до 31 августа 2021 года.

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