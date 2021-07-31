Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Астероид31.07.2021 19:27

Астероид Лютеция

Астероид Лютеция. Снимок КА «Розетта» c расстояния 3168 км, 2010 г.

Орбита Лютеции и её положение в Солнечной системе на 1 января 2009 г. (NASA).

Астероид Лютеция (21Lutetia) был открыт 15 ноября 1852 года Германом Гольдшмидтом с балкона своей квартиры в Париже. Это был первый астероид, открытый астрономом — любителем. Так как астероид был открыт в Париже, то и назван по древнему латинскому названию этого места.

Несмотря на то, что Лютеция относится к первой сотне обнаруженных астероидов, основные данные о ней стали известны лишь в 2010 году, когда космический аппарат «Розетта», разработанный Европейским космическим агентством и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США, пролетел около него на расстоянии всего 3168 км, сделав множество снимков и передав некоторые научные данные.

Лютеция обращается вокруг Солнца на расстоянии примерно 2,4 а.е. во внутренней части пояса астероидов. Её орбита лежит в плоскости эклиптики и умеренно эксцентрична. Орбитальный период составляет 3,8 года. Была рассчитана масса астероида — 1,7⋅1018 кг, которая оказалась значительно меньше первоначальных оценок, сделанных с Земли. Тем не менее при габаритах объекта всего 121×101×75 км, астероид имеет очень высокую плотность — 3,4 г/см³, что почти в 2 раза выше плотности многих других астероидов Главного пояса.

Это говорит о том, что астероид содержит значительное количество железа, но, по мнению большинства исследователей, вряд ли он имеет полностью сформированное ядро. Его поверхность не содержит оливина. Полученные данные в сочетании высокой плотностью пород свидетельствуют о том, что каменное вещество астероида состоит, вероятно, из энстатитовых или углеродистых хондритов.

Астероид покрыт многочисленными ударными кратерами. На поверхности, которую удалось сфотографировать, имеется около 350 кратеров размером от сотен метров до нескольких километров. Внутренняя часть астероида представляет собой монолит, а не груду обломков, как многие мелкие астероиды. Большинство кратеров образовались около 3,6 миллиарда лет назад. По мнению учёных, Лютеция, вероятно, сохранилась почти нетронутой на протяжении этого времени и представляет собой примитивную недоразвитую мини-планету.

Источник: Московский планетарий

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