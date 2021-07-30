Т. Гигель провела в Республике Алтай прием граждан по личным вопросам

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе приема затрагивались социальные вопросы.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион, провела прием граждан по личным вопросам.

В числе обратившихся за поддержкой к сенатору был житель села Усть-Кан, который сообщил, что вместе с командой профессионалов они открыли камнерезную мастерскую, где намерены организовать производство сувениров из поделочных камней. Посетитель поинтересовался, на какую финансовую поддержку их молодой коллектив может рассчитывать.

Татьяна Гигель отметила, что подобного рода вопросы в настоящее время достаточно эффективно решаются при участии проектов в грантовых конкурсах — от региональных до президентских. Для этого необходимо выполнить ряд обязательных требований, связанных с оформлением соответствующего пакета документов. Эти требования в настоящее время общедоступны, их нетрудно найти в интернете. Законодатель выразила уверенность, что мастерам прикладного искусства удастся успешно пройти процедуру получения гранта и дальше развивать выбранное направление деятельности, которое способствует повышению имиджа региона.

В ходе приема сенатор пообщалась с жителем села Турочак, который хотел выяснить, когда на границе населенного пункта будет завершен капитальный ремонт дорожного покрытия. Жители уже обращались в прокуратуру по факту прекращения работ.

Татьяна Гигель лично обратилась к министру регионального развития. Он сообщил, что все работы по капремонту будут проведены в августе в полном объеме.

Также на прием к сенатору пришла жительница Горно-Алтайска. Поводом для обращения послужило нежелание руководителя одной из точек общепита выполнять вынесенные соответствующими ведомствами предписания в отношении монтажа вытяжной вентиляции, которая не соответствует требованиям санитарного законодательства и является источником шума, вибрации и выброса вредных веществ в воздух.

Законодатель связалась с руководителем региональной государственной жилищной инспекции, которая пообещала, что ведомство проконтролирует исполнение предписаний прокуратуры, администрации города и министерства цифрового развития. В случае неисполнения законных требований на предпринимателя будет наложен серьезный штраф, и дело будет передано в суд.

В числе поднятых во время приема вопросов по традиции также были социальные, касающиеся приема на работу, получения целевых мест в вузах страны, оказания высокотехнологичной медицинской помощи. На каждый из них законодатель постаралась дать развернутые ответы.

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