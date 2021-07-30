Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#наука#МКС#Пилотируемая космонавтика30.07.2021 09:52

Продолжается интеграция модуля «Наука» в состав МКС

Сегодня, 30 июля 2021 года, специалисты Главной оперативной группы управления (ГОГУ, РКК «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершают комплекс процедур с двигательной установкой модуля «Наука» в интересах безусловного обеспечения безопасности как Международной космической станции, так и всего экипажа.

Вечером после завершения данных работ планируется открытие люков: сначала переходного отсека служебного модуля «Звезда», затем — нового российского модуля. Накануне специалисты ГОГУ совместно с российскими членами экипажа экспедиции МКС-65 убедились, что основной стык герметичен. Полет Международной космической станции продолжается по намеченной программе.

В четверг, 29 июля 2021 года, в 16:29:06 по московскому времени к российскому сегменту Международной космической станции в штатном режиме пристыковался многоцелевой лабораторный модуль «Наука», запущенный с космодрома Байконур 21 июля 2021 года

MIL OSI