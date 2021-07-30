О. Алексеев: Система здравоохранения Саратовской области находится на высоком уровне

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с коллективом университетской Клинической больницы имени С.Р. Миротворцева.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе провел встречу с коллективом Клинической больницы имени С.Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета.

Сенатор выразил благодарность сотрудникам больницы за добросовестный и самоотверженный труд, особая важность которого проявилась в борьбе с коронавирусом.

Врачи, фельдшеры, медсестры, санитары и все, кто оказался на передовой в борьбе с пандемией, ежедневно спасают сотни человеческих жизней

«Врачи, фельдшеры, медсестры, санитары и все, кто оказался на передовой в борьбе с пандемией, ежедневно спасают сотни человеческих жизней. Система здравоохранения Саратовской области находится на высоком уровне и в постоянной готовности оказать необходимую помощь», – сказал Олег Алексеев.

По его словам, больница представляет собой мощное многопрофильное лечебное учреждение, где самоотверженно трудятся свыше 2000 сотрудников. Это самый крупный медицинский коллектив в Саратовской области. В клинике ежегодно оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь по целому ряду направлений более чем 30 тысячам пациентов, из которых 14 тысяч – дети, а также проводит свыше 15 тысяч операций в год. Высокий научный потенциал больницы широко известен не только в нашей стране.

Олег Алексеев встретился с коллективом Клинической больницы имени С.Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета

1 из 8

Олег Алексеев

2 из 8

Олег Алексеев встретился с коллективом Клинической больницы имени С.Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета

3 из 8

Олег Алексеев встретился с коллективом Клинической больницы имени С.Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета

4 из 8

Олег Алексеев встретился с коллективом Клинической больницы имени С.Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета

5 из 8

Олег Алексеев встретился с коллективом Клинической больницы имени С.Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета

6 из 8

Олег Алексеев встретился с коллективом Клинической больницы имени С.Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета

7 из 8

Олег Алексеев вручил Почетную грамоту Совета Федерации главному врачу О. Касимову

8 из 8

Олег Алексеев отметил, что Совет Федерации уделяет внимание вопросам кадрового обеспечения системы здравоохранения, постоянно поддерживает медицинские учреждения. Верхней палатой парламента одобрено большое количество законов, которые касаются поддержки медицинских работников, а также инициируются и решаются вопросы качества оказания медицинской помощи, обеспечения медучреждений специалистами с достойной заработной платой, необходимыми лекарственными препаратами и оборудованием.

Сенатор вручил главному врачу больницы Олегу Касимову Почетную грамоту Совета Федерации. Этой награды доктор удостоен за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие здравоохранения Саратовской области, внедрение современных методов лечения заболеваний и обеспечение доступности медицинской помощи для населения.

MIL OSI