Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-19#Космодромы#Байконур30.07.2021 18:00

На Байконуре началась предполетная подготовка корабля «Союз МС-19»

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур завершились работы по расконсервации и подготовке транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» к заключительному этапу программы предполетных испытаний.

На этой неделе в соответствии с графиком состоялась расконсервация корабля «Союз МС-19», находившегося в режиме хранения на техническом комплексе с января 2021 года. После установки корабля в стапель специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели внешний осмотр изделия и контроль исходного состояния бортовых систем, подключили наземное испытательное оборудование, выполнили сборку схемы испытаний и проверочные включения служебной аппаратуры, а также автономные испытания и установку кресел экипажа «Казбек».

План работ на ближайшее время предусматривает подготовку корабля к комплексным электроиспытаниям, тестирование бортовой автоматики и проверку герметичности контуров системы обеспечения теплового режима.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19» по программе доставки участников 66-й основной экспедиции на Международную космическую станцию намечен на октябрь 2021 года.

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