М. Павлова: Диалог с подрастающим поколением помогает понять, каким молодежь хочет видеть будущее нашей страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела прямую линию с юными журналистами Челябинска.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области во время работы в регионе провела прямую линию с юными журналистами субъекта РФ. Встреча инициирована школьниками, участниками летнего медиа-сбора в оздоровительном лагере города Челябинска.

Маргарита Павлова во время работы в регионе провела прямую линию с юными журналистами субъекта РФ

Сенатор ответила на вопросы начинающих корреспондентов. Будущих работников СМИ интересовали как события из жизни парламентария, так и тонкости политической деятельности, возможности интегрировать журналистику и политику. Беседа получилась насыщенной, интересной, вызвала позитивные эмоции у детей.

Диалог с подрастающим поколением помогает понять, каким они хотят видеть свое будущее и будущее нашей страны, а также информировать их о важности гражданской позиции в современном мире

Маргарита Павлова дала несколько профессиональных советов будущим журналистам, в том числе как строить сюжеты, чтобы быть понятным зрителю, о специфике журналистского языка, важности читать книги и учиться.

«Вопросы, поднимаемые молодежью, очень важны. Диалог с подрастающим поколением помогает понять, каким они хотят видеть свое будущее и будущее нашей страны, а также информировать их о важности гражданской позиции в современном мире», — прокомментировала итоги встречи Маргарита Павлова.

MIL OSI