Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#диверсификация30.07.2021 05:30

Металлурги Протон-ПМ повысили свойства сплава, применяемого при изготовлении продукции диверсификации

Специалисты отдела главного металлурга компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») совместно с технологами литейного цеха усовершенствовали технологию получения силуминового (алюминий-кремниевого) сплава, увеличившую показатель относительного удлинения деталей в полтора раза.

В результате её внедрения удалось повысить выход годного литья с 50 до 80%. Сплав применяется при изготовлении литых заготовок деталей, осваиваемых на предприятии в рамках деверсификации. Исследовательские работы, направленные на улучшение механических свойств отливок и снижение себестоимости производства заготовок из силуминового сплава, начались в конце 2020 года. Перед специалистами стояла задача устранить причину низкой пластичности материала. Чтобы достичь требуемых конструкторской документацией механических свойств отливок, было предложено добавить в сплав легирующий компонент — алюминий-стронций (Al—Sr).

Алексей Шумков, главный металлург Протон-ПМ: «Обратившись к научным разработкам, было решено модифицировать сплав лигатурой алюминий-стронций Al—Sr. Исследовав первые полученные отливки на микро- и макроструктуру в центральной заводской лаборатории предприятия, мы обнаружили более плотную кристаллическую решётку без крупных очагов кристаллизации кремния. Испытания механических свойств также подтвердили повышение пластичности материала. Мы внесли изменения в технологию производства, и последние три месяца показатель годной продукции по данной номенклатуре достигает 80%».

Силуминовый сплав широко используется в литейном производстве, поскольку имеет хорошие показатели текучести и прочности. Благодаря чему его применяют в изготовлении тонкостенных отливок сложных форм. Высокий показатель герметичности сплава позволяет использовать его для литья средних и крупных корпусных деталей, работающих под высоким внутренним давлением.

MIL OSI