Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП#наука#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика30.07.2021 20:48

Люки между модулем «Наука» и МКС открыты

В четверг, 29 июля 2021 года, в 16:29:06 по московскому времени к Международной космической станции штатно пристыковался многоцелевой лабораторный модуль «Наука», запущенный 21 июля 2021 года с космодрома Байконур. Сегодня в 20:47 мск космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров открыли переходные люки и перешли на борт нового российского модуля «Наука».

После завершения операций стыковки многоцелевого лабораторного модуля с надирным стыковочным узлом служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС специалисты подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») совместно с экипажем российского сегмента МКС провели контроль герметичности стыковочных соединений и проанализировали телеметрическую информацию о состоянии бортовых систем модуля. Затем российские члены экспедиции МКС-65 Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк переходного отсека модуля «Звезда» и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля. В соответствии с сегодняшним планом работ на борту многоцелевого лабораторного модуля космонавты Роскосмоса выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы.

«Наука» — многоцелевой лабораторный модуль российского сегмента Международной космической станции. Он создавался кооперацией предприятий при головной роли Ракетно-космической корпорации «Энергия» (г. Королев, входит в Роскосмос), как разработчика модуля в целях реализации программы научных экспериментов и расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. Изготовление конструкции модуля выполнено Государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева (г. Москва, входит в Роскосмос).

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент станции получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. Он состоит из приборно-герметичного отсека и сферического гермоадаптера, разделенных герметичной переборкой с люком. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA (European Robotic Arm).

В новом российском модуле планируется к проведению 13 экспериментов по различным направлениям, среди которых — «Капля-2» (космические технологии), «Асептик» (космическая биология и физиология), «Мираж», «Вампир», «Фуллерен» (космическое материаловедение), «Витацикл-Т» (космическая биология и физиология), «Ракурс» (исследования Земли из космоса) и другие. Летные испытания модуля «Наука» завершатся примерно через год.

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