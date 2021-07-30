Source: Russia Federal Space

#РКС#ДЗЗ30.07.2021 16:15

Космос и геология: перспективные технологии для геологоразведки

Перспективные космические технологии с использованием данных дистанционного зондирования Земли для геологоразведочной отрасли представила дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») «ТЕРРА ТЕХ» на онлайн-конференции «Геология будущего».

Разведка и добыча полезных ископаемых с использованием космического мониторинга и нейросетевых технологий становится одним из главных трендов развития отрасли. Данные, получаемые с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, могут использоваться в геологоразведке для структурного анализа земной поверхности, оценки мест и глубины залегания пород, изучения свойств полезных ископаемых посредством спектрального анализа, подсчета запасов, разработки карт, мониторинга геологических аномалий, отслеживания состояния экзогенных процессов и возможного воздействия на окружающую среду. Материалы космической съемки позволяют исследовать большие и труднодоступные территории, служат дополнительным источником информации о местности и обеспечивают наглядность при отображении результатов исследований.

Генеральный директор, председатель правления Росгеологии Сергей Горьков: «Одним из факторов, влияющих на геологию будущего, является космос. С Роскосмосом на Санкт-Петербургском экономическом форуме было подписано всеобъемлющее соглашение по взаимодействию, которое включает в себя множество аспектов. Использование космических снимков, методов дистанционного зондирования Земли, беспилотников и искусственного интеллекта позволит существенно повысить эффективность поиска новых месторождений».

Современные технологии обработки данных позволяют получать информацию со спутника в течение нескольких часов. В перспективе время может сократиться до минут, при этом уже не человек, а нейросеть будет определять тип и характеристики породы на поверхности в каждой точке изображения, анализируя гиперспектральные снимки, которые содержат свыше 200 спектральных каналов. Специалисты холдинга РКС сейчас разрабатывают гиперспектральные камеры нового поколения для установки на перспективные отечественные космические аппараты.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: Росгеология очень давно применяет космические снимки в своей деятельности. Данные дистанционного зондирования Земли решают множество задач информационного обеспечения геологоразведки, прежде всего на предпроектной стадии и в области создания тематических карт. Поиск полезных ископаемых по данным космической съемки ‒ это будущее геологии. Появление новых группировок, гиперспектральных космических аппаратов будет способствовать решению этой задачи. Аппараты гиперспектральной съемки позволяют определять типы земной поверхности, прогнозировать местонахождение полезных ископаемых. А современные технологии обработки космической информации с использованием искусственного интеллекта и нейросетей позволят более точно выявлять такие тренды”.

Видеоматериалы конференции доступны по ссылке.

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