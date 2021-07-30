Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика30.07.2021 08:45

Космонавт Александр Баландин принимает поздравления с Днём рождения

Александр Николаевич Баландин выполнил один космический полёт в качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМ-9» и длительной экспедиции на станцию «Мир».

Старт состоялся 11 февраля, а возвращение на Землю — 9 августа 1990 г. В ходе космического полёта А.Н. Баландин совершил два выхода в открытый космос суммарной продолжительностью 10 часов 32 минуты.

Первым шагом по дороге на орбиту для Александра Баландина стало окончание Московского высшего технического училища (ныне — Московский государственный технический университет) имени Н.Э. Баумана по специальности «динамика полёта и управление» с получением квалификации «инженер-механик». В 1976 году А.Н. Баландин поступил на работу в НПО «Энергия» (сейчас — РКК «Энергия», входит в состав Госкопорации «Роскосмос») — сначала в 112-й отдел, где он занимался управлением полётами, потом в 17-й отдел, в котором он разрабатывал тренажёры и стенды корабля «Союз». С 1977 года и до поступления в отряд космонавтов А.Н. Баландин работал в 110-м отделе в качестве методиста экипажа по корабельной деятельности.

В 1978 году Александр Баландин получил допуск Главной медицинской комиссии к спецтренировкам и был зачислен в отряд космонавтов НПО «Энергия». С 1979 года по 1984 год он проходил подготовку в составе группы космонавтов по программе «Буран», затем приступил к подготовке в составе группы для полёта на орбитальный комплекс «Мир». С сентября 1989 года по январь 1990 года А.Н. Баландин готовился к полёту в качестве бортинженера основного экипажа основной экспедиции ЭО-5 на ОК «Мир» вместе с Анатолием Соловьёвым.

По завершении полёта А.Н. Баландину было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

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Руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», ЦПК имени Ю.А. Гагарина, отряд космонавтов поздравляют Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Александра Николаевича Баландина с Днём рождения!

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