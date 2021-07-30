Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Главкосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb30.07.2021 19:55

Космодром Байконур готовится к запуску OneWeb

Космические аппараты OneWeb для миссии № 35 прибыли в аэропорт «Крайний» космодрома Байконур самолетом Ан-124-100. Специалисты космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») провели выгрузку и доставку космических аппаратов в технический комплекс космодрома, где будет проведена их дальнейшая подготовка к запуску, запланированному на август.

Эти работы будут проводиться в рамках выполнения контрактов Главкосмоса (дочернее предприятие Роскосмоса) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2») и компанией Starsem. Ранее в монтажно-испытательном корпусе площадки 31 были завершены сборка «пакета» (1-й и 2-й ступеней) ракеты-носителя «Союз-2.1б» и его перегрузка на рабочее место для дальнейшей общей сборки ракеты космического назначения.

Предстоящий запуск станет девятым по программе OneWeb и третьим, выполненным с космодрома Байконур.

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