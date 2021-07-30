Source: Russia Federal Space

#РКС30.07.2021 19:39

Космические технологии показали школьникам Москвы

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») организовал промышленную экскурсию для 27 учащихся старших классов московских школ, в ходе которой они посетили корпоративный технико-исторический музей, познакомились с 75-летней историей РКС и основными этапами развития космического приборостроения. Школьники смогли убедиться в высокой востребованности ученых и квалифицированных специалистов в современной высокотехнологичной компании, а также открыть возможности научно-исследовательской карьеры.

Экскурсантам показали производство микроэлектронных компонентов и приборов в Центре микроэлектроники РКС, где на основе собственной производственно-технологической платформы холдинг разрабатывает и выпускает широкую линейку типовых унифицированных изделий с характеристиками для космоса и различных некосмических отраслей.

Практическую реализацию космических технологий для обеспечения безопасности подвижных и опасных объектов подростки смогли наблюдать в Научно-техническом центре системного мониторинга и оперативного управления, который в реальном времени обеспечивает данными потребителей в государственных и коммерческих структурах. Инновационные технологии и современное производство, увиденные старшеклассниками в РКС, произвели большое впечатление. Многие из них выразили искреннюю заинтересованность в работе в холдинге после получения профильного высшего или специального образования.

Экскурсия в РКС стала частью Всероссийского проекта «Наука. Территория героев», реализуемого АНО «Национальные проекты» совместно с Министерством образования и науки России, и программы просветительских и профориентационных мероприятий Госкорпорации «Роскосмос». Основная цель проекта — профессиональное самоопределение детей и молодежи, мотивацией для которого во многом и служит личное знакомство школьников с работой ведущих промышленных предприятий страны.

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