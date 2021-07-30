Игры XXXII Олимпиады в Токио: Тамерлан Башаев выиграл «бронзу» в соревнованиях по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 30 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянин Тамерлан Башаев выиграл бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг. В бою за «бронзу» Тамерлан Башаев победил представителя Украины Якова Хаммо.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Тамерлана Башаева с «бронзой»:«Поздравляю Тамерлана Башаева с завоеванием «бронзы» в дзюдо! Тамерлан подарил нам сегодня много радостных эмоций. Чего только стоит его заслуженная победа над фаворитом Игр в Токио, двукратным олимпийским чемпионом французом Тедди Ринером в четвертьфинале турнира тяжеловесов. В полуфинале российскому спортсмену не хватило удачи для того, чтобы получить право побороться за «золото». Но Тамерлан уверенно провел поединок за «бронзу» против украинского дзюдоиста и выиграл свою первую олимпийскую медаль в карьере. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Федерацию дзюдо России. Желаю российским дзюдоистам удачи в соревнованиях смешанных команд», – сказал Олег Матыцин.

25-летний Тамерлан Башаев – мастер спорта России международного класса, чемпион Европы и двукратный обладатель «Большого шлема». Тамерлан Башаев занимает первое место в мировом рейтинге по дзюдо в своей категории.

Тамерлан Башаев родом из села Ачхой-Мартан (Чеченская Республика). Дзюдоист тренируется на базе Центрального спортивного клуба армии и в российской олимпийской сборной представляет Москву. Тренер Тамерлана – заслуженный тренер России Кирилл Захарович Дайч.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской олимпийской сборной 331 спортсмен. Они принимают участие в розыгрыше медалей в 34 видах спорта.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Тамерлана Башаева, весь тренерский штаб и Федерацию дзюдо России с важной медалью и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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