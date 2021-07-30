Игры XXXII Олимпиады в Токио: Российские шпажисты – серебряные призеры в командных соревнованиях

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 30 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) российские шпажисты Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков стали серебряными призерами в командных соревнованиях. В финале команда проиграла представителям Японии со счетом 36:45.Для России это вторая серебряная медаль в истории. В 1996 году На Играх XXVI Олимпиады «серебро» выиграли Александр Бекетов, Павел Колобков и Валерий Захаревич.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил команду с «серебром»:«Поздравляю Сергея Биду, Павла Сухова, Сергея Ходоса и Никиту Глазкова с «серебром» Олимпиады в Токио! Наши спортсмены завоевали первые медали в этой дисциплине с Игр-1996, когда российская команда также стала серебряным призером. На пути к финалу российские шпажисты взяли верх над сильными командами Италии и Китая. В поединке за «золото» наши фехтовальщики проявили характер и боролись за победу до последних секунд финала. Но японцам, хозяевам Олимпиады, видимо, помогли родные стены, им больше сопутствовала удача. Российские шпажисты показали на Играх в Токио выступление очень высокого уровня. Поздравляю с серебряными медалями тренеров сборной команды и Федерацию фехтования России! Удачи российским саблисткам и рапиристам в заключительных командных видах программы соревнований по фехтованию в Токио», – сказал Олег Матыцин.28-летний Сергей Бида – заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира. Сергей родом из Москвы и в российской олимпийской сборной представляет столицу. Сергей Бида тренируется на базе «ФК Динамо-Москва, Юность Москвы», его тренер – заслуженный тренер России и чемпион СССР Юрий Иванович Мерзликин.33-летний Павел Сухов – заслуженный мастер спорта России, трехкратный бронзовый призер чемпионата мира и четырехкратный чемпион Европы. Павел родом из Куйбышева (ныне – Самара) и в российской олимпийской сборной представляет Самарскую область, тренируется на базе Центрального спортивного клуба армии и СШОР №5, его тренеры – заслуженный тренер России Виктор Михайлович Вдовин и Михаил Константинович Иевлев.35-летний Сергей Ходос – заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион Европы и двукратный бронзовый призер чемпионата мира. Сергей родом из Усть-Каменогорска (Казахстан), в российской олимпийской сборной представляет Московскую область. Сергей Ходос тренируется на базе спортивного клуба «Вулкан», тренеры – заслуженный тренер России Василий Гусейнсаидович Скорневский, Александр Александрович Чернышев и Ян Владимирович Густа.29-летний Никита Глазков – Мастер спорта России международного класса, двукратный чемпион мира среди юниоров и трехкратный чемпион Европы. Никита родом из Москвы и в составе российской олимпийской сборной представляет столицу. Никита Глазков тренируется на базе ГБУ «МГФСО» Москомспорта, его тренеры – заслуженные тренеры России Николай Иванович Токаренко и Ильдар Рафекович Камалетдинов.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской олимпийской сборной 331 спортсмен. Они принимают участие в розыгрыше медалей в 34 видах спорта.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Сергея Биду, Павла Сухова, Сергея Ходоса и Никиту Глазкова, весь тренерский штаб и Федерацию фехтования России с этим знаменательным днем в истории российского фехтования!

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