Игры XXXII Олимпиады в Токио: Елена Осипова выиграла «серебро» в стрельбе из лука – первую в истории России медаль в личном первенстве

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 30 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянка Елена Осипова выиграла серебряную медаль в стрельбе из лука в личном первенстве.Матч россиянки против представительницы Южной Кореи Ан Сан завершился со счетом 5:5. Победительницу в ходе встречи выявить не удалось, и судьбу «золота» определил решающий выстрел.Для России это первое «серебро» в личном первенстве по стрельбе из лука. На Играх XXV Олимпиады в Барселоне (Испания) в 1992 году Наталья Валеева в составе Объединенной команды республик бывшего СССР выиграла «бронзу».«Елена Осипова стала первой россиянкой в истории, выигравшей медаль Олимпиады в индивидуальных соревнованиях в стрельбе из лука. Поздравляю российскую спортсменку с этим историческим достижением и олимпийским «серебром»! В финале Елена, дебютантка Олимпиады, абсолютно на равных боролась с лидером мирового рейтинга кореянкой Ан Сан, которая в Токио уже победила в командных соревнованиях и миксте. Борьба была настолько упорной, что судьба «золота» решилась только в перестрелке. Российские лучницы завоевали на Олимпийских играх в Японии две серебряные медали. Поздравляю с этим высоким результатом спортсменок, тренеров национальной команды и Российскую федерацию стрельбы из лука!» – поздравил Елену Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.28-летняя Елена Осипова – мастер спорта России международного класса, дебютантка Олимпийских игр и действующая чемпионка Европы по стрельбе из олимпийского лука в команде и миксте.Елена родом из Таганрога. В составе российской олимпийской сборной представляет Ростовскую область. Елена Осипова тренируется на базе Центрального спортивного клуба армии. Тренеры лучницы – Лола Мансуровна Валихаджаева, Василий Александрович Власенко и заслуженный тренер СССР Станислав Владимирович Забродский.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской олимпийской сборной 331 спортсмен. Они принимают участие в розыгрыше медалей в 34 видах спорта.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Елену Осипову, весь тренерский штаб и Российскую федерацию стрельбы из лука с «серебром» и желает ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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