Игры XXXII Олимпиады в Токио: Анна Пракатень выиграла «серебро» в академической гребле в одиночках

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 30 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянка Анна Пракатень выиграла серебряную медаль в академической гребле в одиночках. «Золото» получила представительница Новой Зеландии Эмма Туигг, «бронзу» – австрийка Магдалена Лобниг.

Анна Пракатень – первая в истории России спортсменка, завоевавшая олимпийскую медаль в академической гребле в одиночках. На Играх XXII Олимпиады в Москве в 1980 году «серебро» в составе сборной СССР выиграла Антонина Махина.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Анну Пракатень:«Поздравляю Анну Пракатень с «серебром» Олимпийских игр в Токио. Она установила историческое достижение — стала первой отечественной спортсменкой, выигравшей медаль в одиночках, с Олимпиады-80 в Москве и первым российским призером Игр в этой дисциплине. Анна уверенно провела квалификацию, не потерпев при этом ни одного поражения, а в финале уступила только опытной сопернице из Новой Зеландии. Наша спортсменка совсем недавно начала выступать в одиночке, но уже выиграла Чемпионат Европы, а теперь завоевала «серебро» Олимпиады. На Олимпийских играх в Токио российские гребцы впервые за долгие годы смогли выиграть две медали. Поздравляю спортсменов, тренеров сборной и Федерацию гребного спорта России с этим успехом!» – сказал Министр.

28-летняя Анна Пракатень – мастер спорта России, действующая чемпионка Европы и обладательница Кубка мира.

Анна родом из Минска (Белоруссия). В составе олимпийской российской сборной спортсменка представляет Санкт-Петербург. Анна Пракатень тренируется на базе ГБУ СШОР им. В. Коренькова.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской олимпийской сборной 331 спортсмен. Они принимают участие в розыгрыше медалей в 34 видах спорта.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Анну Пракатень, весь тренерский штаб и Федерацию гребного спорта России с серебряной медалью и желает успехов и новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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