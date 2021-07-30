Д. Гусев обсудил с жителями Ненецкого автономного округа вопросы защиты прав потребителей, работы ЖКХ и благоустройства территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел приём граждан в регионе.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках работы в регионе провёл приём граждан.

Обращения заявителей касались, в частности, защиты прав потребителей, поддержки ветеранов боевых действий, поощрения специалистов ведомственными наградами, получения жилья от государства, проблем ЖКХ и благоустройства.

Приём граждан — это своего рода срез, который зачастую показывает проблемы, типичные для многих жителей региона

Житель города Нарьян-Мара обратился к Денису Гусеву с просьбой ускорить процедуру выделения жилья ветеранам. Сенатор решил проработать этот вопрос с Советом региональной общественной организации участников боевых действий «Щит» и депутатами окружного парламента.

Денис Гусев в рамках работы в регионе провёл приём граждан

В ходе приёма также обсуждались темы работы авиационных компаний, участия в государственной программе обеспечения комфортным и доступным жильем граждан России «Молодая семья», электрификации нового отдалённого микрорайона города.

Комментируя итоги мероприятия, парламентарий отметил, что поднятые вопросы будут оперативно проанализированы для дальнейшей отработки на местном, региональном и федеральном уровнях.

«Приём граждан — это своего рода срез, который зачастую показывает проблемы, типичные для многих жителей региона. Все поставленные в обращениях вопросы будем решать совместно с губернатором Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным, а при необходимости обратимся в профильные министерства и ведомства», — подчеркнул Денис Гусев.

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