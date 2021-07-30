Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Вызов30.07.2021 11:30

Дублирующий экипаж МКС-66 в полном составе «долетел» до МКС

«Оказалось, что они у нас отличники!», — поделился своими впечатлениями от первой совместной тренировки командир дублирующего экипажа МКС-66 космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Накануне у него и его коллег по предстоящей экспедиции, связанной с подготовкой научно-просветительского проекта «Вызов», прошло комплексное занятие на тренажере пилотируемого корабля «Союз МС» с использованием скафандров «Сокол».

В ходе тренировки экипажем в составе космонавта Роскосмоса Олега Артемьева, оператора-постановщика фильма «Вызов» Алексея Дудина и актрисы Алены Мордовиной отрабатывалась штатная программа полета корабля к станции по короткой двухвитковой схеме. Подготовка к старту и выведение корабля «Союз МС» на орбиту, проверка герметичности отсеков и систем корабля после отделения от ракеты-носителя, маневр с переходом на сближение, облет и подготовка к стыковке со станцией — на всех этапах экипаж действовал грамотно и сообща.

Олег Артемьев, находясь в центральном кресле спускаемого аппарата, не имеет возможности достать до всех органов управления кораблем. Один из вариантов решения этой проблемы — возложить некоторые функции на тех, кто занимает соседние кресла. В ходе тренировки Алена Мордовина, сидящая справа, вела работу, в том числе, с клапанами подачи кислорода в объем спускаемого аппарата, контролировала откачку конденсата. При проверке скафандров на герметичность Алексей Дудин работал с клапаном, который подает кислород в скафандры.

«Напряжения от того, что в соседних креслах находятся непрофессиональные космонавты, не было, наоборот, как командир я старался сорганизовать работу экипажа, — рассказал Олег Артемьев. — Важно было понять, чему они научились за эти месяцы. Оказалось, что они все знают, быстро схватывают, сами могут работать с тем, что им предписано по инструкции».

Космонавт добавил, что ему повезло: в его экипаже — люди целеустремленные, которые любят учиться.

«Алексей, сидя слева, будет мне помогать в случае нештатных ситуаций, — комментирует работу своего экипажа Олег Артемьев. — У него наготове бортовая документация, которую Алексей сможет открыть в нужный для командира момент. Алене помимо своих основных обязанностей предстоит записывать на планшете все ситуации на борту, о которых надо будет докладывать на Землю. Это тоже большая ответственность и помощь».

Всего у основного и дублирующего экипажей МКС-66 запланировано шесть таких совместных тренировок на тренажере корабля «Союз МС».

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