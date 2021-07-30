Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика30.07.2021 13:40

День рождения Героя России, лётчика-космонавта РФ Владимира Дежурова

До зачисления в отряд космонавтов ЦПК Владимир Дежуров осваивал лётную профессию. С 1984 года он проходил службу в качестве лётчика, затем старшего лётчика в истребительном авиационном полку. Дежуров освоил три типа самолётов, выполнил 170 прыжков с парашютом.

Впервые космонавт отправился на орбиту 14 марта 1995 года в качестве командира орбитального комплекса (ОК) «Мир» на космическом корабле (КК) «Союз ТМ-21» вместе с Г.М. Стрекаловым и Н. Тагардом (США). Во время полёта Владимир Дежуров три раза выходил в открытый космос и дважды работал в разгерметизированном переходном отсеке комплекса «Мир». На Землю космонавты возвратились 7 июля 1995 года на шаттле Atlantis STS-21. В космосе российско-американский экипаж провёл 115 суток.

Второй космический полёт Владимир Николаевич совершил с 10 августа по 17 декабря 2001 года на шаттле в качестве пилота МКС вместе с М. Тюриным и Ф. Калбертсоном (США). В космосе работал с российским космонавтом Ю. Усачёвым и американскими астронавтами Д. Воссом и С. Хелмс. Во время полёта В.Н. Дежуров выполнил четыре выхода в открытый космос. Продолжительность полёта составила 128 дней.

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Руководство Госкорпорации «Роскосмос» ЦПК имени Ю. А. Гагарина, космонавты и сотрудники Центра поздравляют Героя России, лётчика-космонавта РФ Владимира Николаевича Дежурова с днём рождения и желают крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

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