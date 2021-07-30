Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день!

Алексей Геннадиевич, организация создавалась в 2018 году, да?

А.Комиссаров: В мае, три года прошло.

В.Путин: Да, для повышения социальной мобильности людей, чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей. За это время немало сделано.

Как Вы сами оцениваете этот пройденный путь и что считаете наиболее важным сегодня и в ближайшее время?

А.Комиссаров: Спасибо большое, Владимир Владимирович!

Вы неоднократно говорили о том, что главное богатство нашей страны – это люди. У нас действительно они такие талантливые, неравнодушные, целеустремленные.

Системная работа, которая проходит по Вашей инициативе, по выявлению талантов, по их продвижению, по их развитию дает свои плоды. В 2017 году Вы приняли решение о запуске конкурса «Лидеры России». В том же году запустили программу подготовки кадрового резерва в Высшей школе государственного управления РАНХиГС. Эту программу СМИ прозвали «школой губернаторов».

В 2018 году во время своего Послания Федеральному Собранию отметили, что необходима единая платформа. Действительно, 22 мая Вы уже подписали указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Наша миссия, которая так серьезно звучит: «Создаем будущее России, открывая равные возможности для каждого».

За эти три с лишним года сделано немало. Если позволите, я поделюсь некоторыми цифрами и фактами. Это, кстати говоря, даже не только за три года, а уже даже с момента проведения Наблюдательного совета, который Вы проводили в марте месяце. Уже есть изменения. Но я хотел бы сначала поделиться некоторыми социологическими цифрами.

Соцопросы показывают, что 64 процента жителей нашей страны считают, что в России у молодых людей есть возможности реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни. А из тех, кто у нас в проектах участвовал, на этот вопрос отвечают положительно 93 процента.

И 83 процента наших конкурсантов сообщили о том, что участие в проектах положительно повлияло на их самореализацию, 65 процентов отметили, что участие в конкурсах помогло понять их призвание, 97 процентов отметили пользу от проектов, 78 процентов стали более уверенными в себе, а половина даже более счастливыми. При этом это не мы считаем, это ВЦИОМ, независимые опросы.

Надо отметить, что не только в России замечают эффект от той работы, которая Вами запущена, а даже в мире уже есть определенные индикаторы. Например, есть такой рейтинг конкурентоспособности и талантов GTCI, и глобальное место России в этом рейтинге за последние три года поднялось на восемь позиций. Вообще, там очень много переменных, несколько десятков, и по некоторым рост еще выше. Например, по доступу к возможностям для роста составил 20 пунктов.

Вообще на сегодня у нас на платформе 26 проектов, более 8 миллионов человек уже поучаствовали. Больше 26 тысяч – это победители и призеры, с самыми юными Вы совсем недавно встречались, 14 июля. В «Артеке» были ребята – финалисты, победители нашего [конкурса «Большая перемена»]…

В.Путин: Поедут на Дальний Восток?

А.Комиссаров: Да, у них будет невероятное путешествие от Москвы до Владивостока на поезде. Вы сами видели, какие ребята замечательные, яркие, талантливые, прекрасные.

У нас в этом конкурсе за два года более 3,5 миллиона человек приняли участие, школьники, для которых это действительно очень важно. Те, кто школу заканчивает, у них есть возможность уже выбрать другие наши проекты, их очень много. Например, для тех, кто интересуется информационными технологиями, это конкурс «Цифровой прорыв». Есть «Мастера гостеприимства», есть кубок «Управляй», есть «ТопБЛОГ» для блогеров. В общем, много, как я уже сказал, 26 проектов.

На Наблюдательном совете в марте Вы поддержали просьбу ребят и дали поручение запустить такой специальный проект для студентов, который был бы продолжением «Большой перемены». Поручение Ваше выполнено, запущен проект, который называется «Твой ход». В нем уже зарегистрировались больше полумиллиона человек.

Для тех, кто постарше, есть проект, о котором я уже сказал, наш флагманский «Лидеры России». В нем принимают участие те, кто имеет определенный управленческий опыт. Победители этого конкурса очень востребованы. У нас во время этого проекта – около 300 назначений на такие серьезные посты. Среди них два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, вице-президенты крупных компаний, федеральные директора, главврачи больниц и другие.

Если позволите, несколько примеров, которые буквально после нашей с Вами предыдущей встречи на Набсовете произошли. Например, победитель конкурса Евгений Григорьев в марте был избран мэром Якутска. 29 июня самый молодой победитель второго сезона конкурса Игнат Петухов был назначен вице-губернатором Оренбургской области. Победитель третьего сезона Дарья Гриц в июле стала проректором по образованию научно-технологического университета «Сириус». Победитель трека «Наука» Андрей Незнамов в апреле стал управляющим директором Центра регулирования искусственного интеллекта «Сбера». Очень много назначений.

На самом деле я подготовил такой список назначений как раз за несколько месяцев победителей разных наших проектов. При этом, что приятно, наши участники думают не только о себе, не только о своей карьере, а много думают о том, как помогать другим. Те же «Лидеры России»: победители создали свой клуб «Эльбрус» и занимаются там и волонтерской, и благотворительной, и просветительской деятельностью и уже поменяли, повлияли, наверное, на жизнь нескольких сотен тысяч людей. К ним присоединились участники других наших проектов. Особенно в эти непростые пандемийные времена помогали и пожилым людям, и врачам, и всем тем, кто в этом нуждался.

Сейчас закончился дистанционный этап четвертого сезона «Лидеров России», и скоро будут финалы всех треков, в том числе трека «Международный», который тоже запущен по Вашему поручению по итогам Наблюдательного совета.

Мы получили около 11 тысяч заявок, и что меня лично поразило, – из 150 стран. Это невероятно. 150 стран проявили интерес к этому конкурсу. Наверное, неудивительно, потому что призы там серьезные. Благодаря Вашему решению финалисты могут претендовать на упрощенное получение вида на жительство, а победители – даже на гражданство Российской Федерации. В общем, таких примеров мы нигде в мире не нашли, чтобы вот так прозрачно отбирались участники для получения таких возможностей. Мне кажется, что это очень важно.

В 2020 году впервые прошел конкурс «Лидеры России. Политика». На этот конкурс было подано почти 34 тысячи заявок. Победителями стали 49 человек. Хотел бы отметить, что 26 из них сейчас зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы от разных партий, но в первую очередь – от «Единой России». Здесь такой момент: с одной стороны, мы считаем, что это показатель того, что наши победители востребованы в публичной политике; с другой стороны, «Единая Россия» действительно обновляется и присматривается к молодым и талантливым политикам.

При этом победители идут не только в Госдуму. Есть еще несколько примеров назначений за эти месяцы: Максим Гриваль возглавил обновленное по Вашему решению Общество «Знание»; Роман Карманов – Фонд культурных инициатив; Алексей Кошель сталь исполняющим обязанности ректора Дальневосточного федерального университета и другие примеры.

Лучшие из лучших попадают в «школу губернаторов», ту самую Высшую школу государственного управления РАНХиГС. Эта программа, по сути, вершина созданной Вами системы отбора и подготовки талантливых и целеустремленных людей.

Вы недавно встречались с выпускниками четвертого потока. Я позволю себе напомнить, что всего выпускниками стали уже

305 человек. Среди них 39 губернаторов, пять федеральных министров, заместителей председателя Совета Федерации и Государственной Думы, 32 заместителя федеральных министров и мэров городов-миллионников.

Вообще наша работа построена так, чтобы как можно больше людей, особенно молодежи, вовлечь в наши проекты. Отобрать потом самых лучших и дать им возможность для дальнейшего развития. Сейчас время такое, учиться всем надо обязательно.

В.Путин: И постоянно.

А.Комиссаров: И постоянно, да. Для этого у нас есть образовательный центр «Сенеж». Образовательные программы в нем идут внахлест – одна заканчивается, другие уже начинаются.

Программы самые разные. Там и победители наших проектов, и вице-губернаторы, и недавно учились министры региональной молодежной политики, и женщины-лидеры у нас обучаются, и инспектора по делам несовершеннолетних, волонтеры-медики и даже рабочие группы Госсовета там собирались. И параллельно в летний период проходит традиционно большой молодежный форум «Территория смыслов». Много интересного и полезного.

Я хотел отметить, что мы сотрудничаем конструктивно со многими структурами, организациями: это и «Сириус», и Агентство стратегических инициатив, и общество «Знание», Общероссийский народный фронт, министерства самые разные. Спрос очень большой, в том числе на программы «Сенежа». При этом существующие возможности довольно сильно ограничены: у нас там один зал на 120 человек и пять небольших аудиторий. И хотелось поблагодарить за принятое решение о строительстве нового кампуса, оно нам позволит удовлетворить этот большой спрос и проводить гораздо больше образовательных программ.

Я бы хотел поблагодарить от всей нашей команды, от команды АНО «Россия – страна возможностей», от команды ВШГУ, от наших участников, победителей и призеров всех наших проектов. Поблагодарить Вас лично, поблагодарить членов наблюдательного совета, партнеров, наших наставников, которые очень много вкладывают в наших ребят, большое им за это спасибо, за такую поддержку нашей работы. И хотел бы подарить Вам вот эту книгу «Почему Россия – стран возможностей?» Это книга с цитатами наших участников. Если позволите, я хочу одну зачитать, если можно. По секрету скажу, что если мне бывает тяжело, я тогда читаю цитаты наших участников, причем от 10-летних девчонок и мальчишек до таких умудренных опытом людей, и, знаете, усталость как рукой снимает, и новые силы появляются, энергия, хочется двигаться дальше вперед.

Вы, может быть, помните, я на наблюдательном совете рассказывал про одну из наших участниц, такую возрастную, бабушку Женю. Ей 89 лет. Короткую цитату зачитаю?

В.Путин: Пожалуйста, конечно.

А.Комиссаров: «Для меня Россия – страна возможностей. Во-первых, я очень люблю свою Родину. Во-вторых, она любит меня. В свои почти 90 лет я продолжаю жить активной жизнью, пробую новое и в ответ получаю волшебные подарки судьбы. Я получаю новые знания, применяю их на практике, делюсь ими и получаю колоссальное удовольствие от того, какие изменения происходят. Вставайте с диванов, делайте первый шаг в неизведанное, используйте любые возможности и ждите чудес. Я участвую в конкурсах и выигрываю, и от этого счастьем наполняется мое сердце. Я знаю, пока оно бьется, я буду использовать все возможности, которые мне предоставляются. Любите жизнь и всех, кто вас окружает».

Я не знаю, бывают ли у Вас, Владимир Владимирович, минуты усталости, но если вдруг бывают, полистайте эту книгу и зарядитесь энергией от наших участников. Спасибо большое.

В.Путин: Замечательный пример. Сколько у Вас сейчас людей работает?

А.Комиссаров: Если брать еще и «Сенеж», потому что «Сенеж» – это достаточно большая структура, то почти 300 человек. Нас уже немало, команда большая, но мы всегда говорим, что команда больше, потому что наши участники, включая, кстати, детей, активные соавторы новых проектов, придумывают и задания, и сами проекты.

Сейчас на «Территории смыслов» предлагали новые идеи о том, как развивать платформу, как сделать так, чтобы больше людей участвовало в проектах. В общем, ребята молодцы, так что команда у нас большая. Мы всегда говорим, что нас миллионы.

В.Путин: Что Вам больше всего нравится из набора тех мероприятий, которые Вы проводите?

А.Комиссаров: Конечно, это для меня самый тяжелый вопрос, потому что я такой счастливый, что занимаюсь теми проектами, каждый из которых действительно нравится. Где-то дети, конечно, вдохновляют, потому что дети у нас просто волшебные. Я считаю, что у нас великолепное будущее, потому что дети умные, талантливые и способные.

Люди «серебряного возраста» поражают своей энергией, и сразу думаешь, что если эти люди так много всего еще хотят и делают, [находятся]…

В.Путин: В строю.

А.Комиссаров: Да. Когда в 89 лет такая энергия, то это, конечно, заряжает. Самое большое счастье, что у нас действительно такие люди, такая страна и такие возможности.

В.Путин: Спасибо.

MIL OSI