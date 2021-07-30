Владимир Соловьев о стыковке модуля «Наука»

Source: Russia Federal Space

Владимир Соловьёв, Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), руководитель полётом российского сегмента Международной космической станции:

«29 июля многоцелевой лабораторный модуль „Наука“ был состыкован с Международной космической станцией. На всех этапах полёта модуля система сближения „Науки“ работала надежно и устойчиво. На ближнем участке сближения были замечены незначительные колебания, с которыми, безусловно, справилась система стыковки. Это привело к спокойной стыковке и касанию с номинальными скоростями, что в свою очередь привело к механическому соединению.

Механика стыковки отработала надёжно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов — станции и модуля. Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом.

Эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля „Звезда“. В настоящий момент станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и многоцелевого лабораторного модуля работают нормально. Создан надёжный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль со станцией.

Сейчас экипаж занят выравниванием давления в модуле „Наука“. Это достаточно длительная процедура, потому что общий объём модуля составляет около 70 кубических метров. Во второй половине дня экипаж откроет люки, войдёт в модуль, включит необходимые средства очистки атмосферы и приступит к нормальной штатной работе. Главная оперативная группа управления работает в штатном режиме и управляет всем комплексом, включая модуль „Наука“».

MIL OSI