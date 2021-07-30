А. Кутепов: Механизм реализации проектов в сфере производства редких и редкоземельных металлов требует совершенствования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор напомнил, что участники «круглого стола», прошедшего в Комитете СФ по экономической политике, отметили необходимость совершенствования действующего законодательства.

Обеспечение экономики России редкими и редкоземельными металлами имеет огромное значение для национальной безопасности и является важным условием модернизации промышленности, считает председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

Соответствующее письмо сенатор направил Помощнику Президента Российской Федерации Максиму Орешкину.

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«Редкие и редкоземельные металлы составляют основу для получения высокотехнологичных материалов, таких как специальные сплавы для оборонной промышленности, авиакосмической техники, ядерной энергетики, магниты, люминофоры, специальное стекло и керамика, высокопрочные стали, материалы для аккумуляторов и накопителей энергии», — подчеркнул сенатор.

Россия располагает значительными балансовыми запасами редкоземельных металлов, составляющими около 17 проц. мировых запасов, и по объему сырьевой базы находится на втором месте в мире после Китая

Он добавил, что Россия располагает значительными балансовыми запасами редкоземельных металлов, составляющими около 17 проц. мировых запасов, и по объему сырьевой базы находится на втором месте в мире после Китая.

Андрей Кутепов отметил, что в 2013 г. по поручению Президента Российской Федерации была разработана государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», принята подпрограмма «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов».

В июле 2019 г. принята «Дорожная карта» развития высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ» с перечнем перспективных проектов. «Поставлена цель к 2030 году – увеличить производство редких и редкоземельных металлов в нашей стране и обеспечить полную импортонезависимость», — отметил парламентарий.

Сенатор также напомнил, что на площадке Комитета СФ по экономической политике 4 июня 2021 г. прошел «круглый стол», участники которого отметили необходимость совершенствования действующего законодательства.

В частности, продолжил Андрей Кутепов, в настоящее время действует Постановление Правительства РФ от 21 января 2014 г. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов».

«В этом документе требование о сроке выхода производства на полную проектную мощность ограничено 2025 годом. Представители профессионального сообщества полагают, что это недостаточный срок. Ряд проектов задерживаются по срокам из‑за пандемии, из‑за невозможности взаимодействия с иностранными компаниями при разработке технологии и при выборе оборудования, в связи с чем необходимо рассмотреть возможность продления ограничительного срока выхода производства на полную проектную мощность до 2030 года», — считает сенатор.

Кроме того, отметил он, Налоговым кодексом РФ предусмотрен рентный коэффициент 3,5 к ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче редкометалльных руд. Данный коэффициент автоматически повлек за собой и увеличение в 3,5 раза ставку стартового платежа для новых месторождений.

«Применение коэффициента повлекло ситуацию, при которой у предприятий практически не остается чистой прибыли. Как результат — отсутствие денежных средств для инвестиционных программ и увеличение сроков окупаемости и доходности новых проектов», — подчеркнул Андрей Кутепов.

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