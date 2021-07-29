Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата30.07.2021 00:05

90 лет со дня рождения Николая Яковлевича Лопатина

Сегодня, 30 июля 2021 года, исполнятся 90 лет со дня рождения военного инженера, специалиста в области испытаний и эксплуатации ракетной техники, Герой Социалистического Труда Николая Яковлевича Лопатина.

Окончил 1-е Ленинградское артиллерийское училище имени Красного Октября (1953 г.), Ростовское высшее военное командно-инженерное училище (1969 г.). С 1951 года — в Вооруженных Силах. Проходил службу: с 1952 года — в 89-й гаубичной артиллерийской бригаде 12-й артиллерийской дивизии прорыва: командир взвода разведки, командир взвода управления батареи; с 1955 года — командир взвода курсантов Рязанского артиллерийского училища; с 1960 года — в Тейковской ракетной дивизии: командир группы ракетного полка, заместитель командира полка по боевому управлению (1967), командир ракетного полка (1969 г.); с 1972 — в Татищевской ракетной дивизии: зам. командира, командир ракетной дивизии (1974). С 1981 года — начальник ГЦП Капустин Яр. С 1983 года — заместитель начальника ГУ комплектования оборудованием и автоматикой объектов Ракетных войск. С 1989 года — в запасе.

Внес вклад в создание и испытание новых образцов ракетной техники. Награжден орденами Ленина (1983 г.), Октябрьской Революции (1978 г.), Трудового Красного Знамени (1973 г.), медалями.

Талантливый военачальник Николай Яковлевич Лопатин скончался 13 марта 1992 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

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