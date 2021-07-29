Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#Центр Келдыша29.07.2021 11:55

105 лет со дня рождения Александра Павловича Ваничева

Сегодня, 29 июля 2021 года, исполняется 105 лет со дня рождения ученого, специалиста в области исследований и расчетов процессов в жидкостных ракетных двигателях Александра Павловича Ваничева.

Окончил Ленинградский политехнический институт (1938 г.), аспирантуру; д.т.н. (1952 г.), профессор (1953 г.), член-корреспондент АН СССР (1962 г.). С 1939 по 1945 гг. — военнослужащий инженерных войск. Работал: в 1942 году — мастер на Невском заводе, г. Ленинград; в 1942-1945 гг. — инженер Московского завода № 45 МАП; с 1945 по 1994 гг.- в НИИ-1/Центр Келдыша (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): начальник лаборатории, с 1961 года — одновременно заместитель директора по научной работе. С 1947 года преподавал в МФТИ: заведующий кафедрой.

Основные результаты разработок и проведенных исследований использованы ведущими КБ отрасли, в т.ч. при создании жидкостных ракетных двигателей первой и второй ступени ракеты-носителя «Восток» и «Союз». Под его руководством разработана новая модель двигателя и, впервые в мире, испытаниями этой модели продемонстрирована эффективность двигателей с дожиганием генераторного газа, что позволило КБ отрасли создать в последующие годы самые мощные двигатели для ракет-носителей семейства «Протон», «Энергия» и «Зенит».

Александр Павлович внес вклад в решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением надежности при создании и эксплуатации высоконапряженных жидкостных ракетных двигателей.

Лауреат Ленинской премии (1957 г.), премии Н.Е. Жуковского (1952 г.). Награжден орденами Ленина (1961 г.), Трудового Красного Знамени (1956, 1959, 1969, 1975 гг.), медалями.

Выдающийся ученый и специалист в области жидкостных ракетных двигателях Александр Павлович Ваничев скончался 25 января 1994 года.

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