Ф. Мухаметшин: Необходимо использовать имеющийся потенциал взаимодействия России с исламскими странами в информационном пространстве

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на панельной сессии XII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021».

Давно назрела необходимость обозначить имеющийся потенциал взаимодействия России с исламскими странами в информационном пространстве и выявить, какие факторы будут способствовать улучшению взаимоотношений Российской Федерации с государствами-членами ОИС.

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Об этом заявил заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области выступая в ходе панельной сессии «Реализация информационного сотрудничества России и мусульманских стран». Мероприятие состоялось в рамках XII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021», в его работе приняли участие парламентарии, представители МИД РФ, ведущих российских и зарубежных СМИ, медиа-объединений.

На протяжении всего своего существования форум уделяет особое внимание вопросам СМИ, в его рамках неоднократно проводились встречи, посвященные тематике коммуникации в информационном пространстве, констатировал Фарит Мухаметшин. «Да и сам саммит стал активной медиа-площадкой, благодаря собственному пресс-центру и уже сложившемуся пулу журналистов, в дополнение к информационной поддержке крупнейших российских и зарубежных медиакомпаний».

По мнению сенатора, в настоящее время важное значение имеет объективность современных СМИ и международная информационная безопасность.

«Наша сегодняшняя встреча является, с одной стороны, продолжением работы Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» по наращиванию взаимодействия со СМИ и журналистским сообществом, а с другой — представляет собой уникальное явление. Действительно, в формате работы «KazanSummit 2021» сессия по реализации информационного сотрудничества России и мусульманских стран проводится впервые», — сказал парламентарий.

По его мнению, конференция может придать импульс развитию информационного сотрудничества между Россией и государствами исламского мира в целом.

Фарит Мухаметшин предложил создать на базе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» практическую площадку для постоянных встреч и налаживания контактов специалистов в информационной сфере.

Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», будучи международной неправительственной организацией, уделяет основное внимание развитию межцивилизационного диалога, а также двусторонних связей со странами исламского мира

Фарит Мухаметшин сообщил, что очередное заседание Группы планируется провести в октябре 2021 года в Саудовской Аравии. «Неотъемлемой составляющей его работы станет медиа-составляющая. Во всех наших мероприятиях мы рассчитываем на стратегическую поддержку медиа-партнеров, которые разделяют интересы укрепления межнационального и межкультурного диалога».

Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», будучи международной неправительственной организацией, уделяет основное внимание развитию межцивилизационного диалога, а также двусторонних связей со странами исламского мира, отметил Фарит Мухаметшин. «Россия и страны исламского мира – естественные союзники в отстаивании цивилизационно-культурного многообразия жизни и развития человеческого сообщества», — подчеркнул сенатор.

В ходе мероприятия обсуждались направления и форматы сотрудничества России и мусульманских стран в медиасфере. Были высказаны практические предложения по партнерству со структурами, институтами и организациями, работающими в информационной сфере и заинтересованными в сближении России и стран Организации исламского сотрудничества.

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