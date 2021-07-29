Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в рамках проходящего в Казани XII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021».

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области выступил на панельной сессии «Общественный диалог: Россия – Восток. Взаимовыгодное партнерство». Мероприятие состоялось в рамках проходящего в Казани XII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021».

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В заседании приняли участие заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти России и стран Организации исламская конференция, представители бизнес-кругов, научного и экспертного сообщества, журналисты.

По словам Фарита Мухаметшина, в настоящее время, в эпоху трансформации не только всей системы международных отношений, но и всего глобального мироустройства, роль общественной дипломатии в мировой политике обретает особую важность. «Тем не менее, увеличение числа субъектов дипломатических отношений, укрепление феномена народной дипломатии не может вступать в конфликт с ведущей ролью суверенных государств в мировой политике. Это означает необходимость институционализации народной дипломатии, выработки взаимоприемлемых правил общественного диалога, как на глобальном, так и на региональном уровнях, необходимость выстраивания более прочных связей между официальной дипломатией и общественной, народной».

Сенатор затронул темы, связанные с усилением роли государств Востока в мировой политике, смещением в Азию ключевых центров мировой экономики и финансов. «Подобное перераспределение сил не только соответствует динамике политического, экономического или технологического развития отдельных государств, но имеет под собой и более значимые основания, связанные с изменением глобальной демографии».

Страны Востока становятся сегодня источниками новых идей, концепций и ценностей

Фарит Мухаметшин отметил, что происходит усиление гражданских обществ стран Востока, успешные стартапы, активно развивающиеся университеты и научные центры, множество новых интереснейших культурных проектов в Китае, Индии, Индонезии, Турции, Египте, Саудовской Аравии, множестве других государств. «Страны Востока становятся сегодня источниками новых идей, концепций и ценностей».

Принадлежащая одновременно и к Западу, и к Востоку, и к христианскому, и к мусульманскому мирам Россия играет в этом процессе смещения центров особую роль, подчеркнул парламентарий. «Большую значимость имеет развитие общественных связей между Россией и странами Востока, общественной дипломатии на этом направлении».

Во взаимодействии со странами Востока необходимо сосредоточиться на поиске общих ответов на новые вызовы и угрозы, считает Фарит Мухаметшин. «Речь должна идти об общей идентификации вызовов и угроз, об общем понимании целей развития и о поиске непротиворечивых взаимоуважительных подходов к их достижению. Сегодня для налаживания такого ответственного общественного диалога с Востоком делается очень многое. Подтверждением тому служит нынешний саммит, множество иных инициатив, реализуемых Правительством РФ, субъектами Федерации, гражданским обществом», — отметил сенатор.

Он также рассказал о подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге под эгидой ООН и Межпарламентского союза.

«Эти и другие инициативы создают чрезвычайно важное пространство для плодотворного взаимодействия между самыми разными сегментами гражданских обществ России и Востока», — сказал сенатор.

Состоялась содержательная дискуссия, были намечены перспективные совместные проекты, направленные на дальнейшее укрепление международного доверия.

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