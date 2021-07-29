Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#ExoMars-2016#РКПНИиРУ#TGO29.07.2021 18:00

Состоялся сеанс управления TGO средствами РКПНИиРУ

В среду, 28 июля 2021 года, в рамках совместного российско-европейского проекта ExoMars 2016 после серии тестовых прогонов состоялся первый полноценный сеанс управления космическим аппаратом Trace Gas Orbiter (рус. — «Орбитальный аппарат для исследования малых составляющих атмосферы») с помощью средств Российского комплекса приема научной информации и резервного управления (РКПНИиРУ).

Несмотря на то, что в настоящее время космический аппарат TGO находится на орбите вокруг Марса практически на максимально возможном удалении от Земли (388 млн километров), все задачи сеанса управления были успешно выполнены РКПНИиРУ.

Проект ExoMars — совместный проект Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства, который реализуется в два этапа. Первая миссия была выведена в космос в 2016 году. Она включала два космических аппарата: Trace Gas Orbiter для наблюдений атмосферы и поверхности планеты с весны 2018 года находится на рабочей орбите около Марса и второй — посадочный модуль «Скиапарелли» для отработки технологий посадки, его миссия завершилась нештатно.

Научные задачи миссии Trace Gas Orbiter — регистрация малых составляющих марсианской атмосферы, в том числе метана, картирование распространенности воды в верхнем слое грунта с высоким пространственным разрешением порядка десятков км, стереосъёмка поверхности. На аппарате установлены два прибора, созданные в России: спектрометрический комплекс АЦС (ACS — Atmospheric Chemistry Suit, Комплекс для изучения химии атмосферы) и нейтронный телескоп высокого разрешения ФРЕНД (FREND, Fine-Resolution Epithermal Neutron Detector).

Второй этап проекта, запуск которого запланирован в 2022 году, предусматривает доставку на поверхность Марса российской посадочной платформы «Казачок» с европейским автоматическим марсоходом «Розалинд Франклин» на борту. Запуск будет выполнен с помощью ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» с космодрома Байконур.

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