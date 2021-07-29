Сенаторы провели рабочую встречу с президентом Республики Татарстан

Source: Russia – Council of the Federation

Делегация верхней палаты парламента во главе с председателем Комитета СФ по международным делам Г. Карасиным участвует в проходящем в Казани Международном экономическом саммите «KazanSummit 2021».

Состоялась встреча сенаторов Российской Федерации, участвующих в мероприятиях проходящего в Казани Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021», с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. МиннихановРустам НургалиевичПрезидент Республики Татарстан

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Во встрече приняли участие председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан Ленар Сафин, СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся ключевых тем нынешнего форума, а также взаимодействия федеральных и региональных органов власти в реализации актуальных направлений внутренней и международной повестки.

Форум сегодня стал главной площадкой экономического взаимодействия Российской Федерации и государств – членов Организации исламского сотрудничества

Форум сегодня стал главной площадкой экономического взаимодействия Российской Федерации и государств – членов Организации исламского сотрудничества, сказал Григорий Карасин. «Его проведение в двенадцатый раз наглядно демонстрирует успехи Республики в сфере межрегионального сотрудничества, расширения географии внешнеэкономических связей».

Сенатор подчеркнул, что Совет Федерации как палата регионов всегда оказывал поддержку внешнеэкономическим контакта субъектов РФ с иностранными партнерами, создавая необходимую законодательную базу.

«Большой вклад в эту работу вносит Комиссия Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества. В практике Комитета СФ по международным делам – солидный перечень совместных с этой комиссией мероприятий, включая отслеживание правоприменительной практики реализации федеральных законов о приграничном сотрудничестве, о координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации».

Григорий Карасин отметил, что федеральная повестка в этой сфере нацелена на дифференциацию форматов внешнеэкономических и международных связей. «В мае нынешнего года Правительством РФ внесен законопроект, прописывающий соответствующие полномочия органов местного самоуправления, а также порядок заключения соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления с органами местного самоуправления иностранных государств. Уверен, что принятие этого закона позволит муниципальным образованиям Татарстана, равно как и других российских регионов, более активно работать с иностранными партнерами».

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поблагодарил сенаторов за активное участие представительной делегации верхней палаты парламента в мероприятиях саммита. Он также отметил высокий уровень взаимодействия руководства Республики и руководства Совета Федерации, роль СФ в налаживании межрегионального сотрудничества между субъектами РФ и регионами зарубежных стран, включая государства-члены ОИС.

Ранее также состоялся телефонный разговор Григория Карасина с Государственным советником Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым.

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