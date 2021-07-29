Р. Галушина в ходе поездки в Ненецкий автономный округ посетила Нарьян-Марскую коррекционную школу

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинспектировала ход ремонтных работ в здании и подготовку к новому учебному году.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках работы в регионе проинспектировала ход ремонтных работ в специальной (коррекционной) школе-интернате г. Нарьян-Мара.

Сенатор отметила, что для этого образовательного учреждения подготовка к новому учебному году и своевременное завершение ремонта особенно важны, так как связаны еще и с переездом в другое здание.

«Весной текущего года региональными законодателями и представителями исполнительной власти был рассмотрен и одобрен вопрос об оказании бюджетной поддержки школе-интернату. Также было принято решение о переезде учреждения в один из корпусов средней школы имени А.П. Пырерки в Нарьян-Маре», — рассказала Римма Галушина.

Римма Галушина в рамках работы в регионе проинспектировала ход ремонтных работ в специальной (коррекционной) школе-интернате г. Нарьян-Мара

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Римма Галушина в рамках работы в регионе проинспектировала ход ремонтных работ в специальной (коррекционной) школе-интернате г. Нарьян-Мара

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Римма Галушина в рамках работы в регионе проинспектировала ход ремонтных работ в специальной (коррекционной) школе-интернате г. Нарьян-Мара

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По ее словам, в настоящий момент завершена вся черновая работа и покраска потолков в новом здании. Ремонт ведется согласно графику и должен быть завершен в установленный срок.

«В сентябре школе-интернату исполняется 55 лет. Надеюсь, педагоги, ученики и их родители смогут комфортно отметить юбилей школы в современном и безопасном здании», — отметила сенатор.

MIL OSI