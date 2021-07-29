Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#Дмитрий Рогозин#Эр Ликид#Air Liqide29.07.2021 17:03

Рабочая встреча с ООО «Эр Ликид»

Сегодня, 29 июля 2021 года, в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялось рабочее совещание между представителями Госкорпорации «Роскосмос», ЦЭНКИ и ООО «Эр Ликид» (дочернее предприятие французской компании Air Liqide).

Целью совещания, проведенного в развитие рабочей встречи между генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным и представителем ООО «Эр Ликид» Ольгой Жиляевой, состоявшейся «на полях» Московского авиационно-космического салона МАКС-2021, стало обсуждение перспектив развития российско-французского сотрудничества в области наземной космической инфраструктуры и внедрения «зеленых» технологий в ракетно-космической промышленности.

В частности, французская сторона рассказала о создании в Гвианском космическом центре (Французская Гвиана) опытно-промышленной установки по производству сжиженного метана космического назначения из биогаза, опыт работ по которой может быть применен в рамках российско-французского сотрудничества в области средств космического запуска.

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