Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Большие вызовы#Центр Сириус#Дмитрий Шишкин29.07.2021 08:58

Подведены итоги Больших вызовов по космическому направлению

Во вторник, 27 июля 2021 года, на научно-технологической проектной образовательной программе «Большие вызовы — 2021», реализуемой на базе Образовательного центра «Сириус», были подведены итоги по направлению «Космические технологии».

Экспертная комиссия провела оценку представленных работ и исследований, над которыми участники на протяжении трех недель работали со своими наставниками и экспертами. По итогам общего голосования победившая команда получила специальный приз — флаг Образовательного центра «Сириус», который побывал на борту Международной космической станции. Все участники направления, а также преподаватели профильных лабораторий и стажеры были отмечены благодарностями.

«Участие в программах Образовательного центра „Сириус“ — это уникальная возможность для саморазвития. Она даётся тем, кто проявляет к этому интерес, волевые качества и целеустремленность. Проект „Большие вызовы“ является одним из тех, участники которого представляют интерес для ракетно-космической отрасли. Я желаю каждому из вас упорства, успеха, силы воли, самомотивации и добиться поставленных целей», — обратился к участникам программы директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

В заключительный день был проведен фестиваль проектов научно-технической образовательной программы «Большие вызовы», где участники представили всем гостям свои проекты и исследования.

Напомним, что ребята работали по кейсам, представленным дочерними организациями Госкорпорации «Роскосмос»: Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко и Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова по направлениям:

Система МКС-360;

Разработка модели планетохода;

GASHOPPER — концепт аппарата для исследования Марса;

Лунный скафандр XXI века.

Научно-технологическая программа «Большие вызовы» помогает школьникам 8–10 классов, интересующихся научно-исследовательской деятельностью и проектно-инженерным творчеством, попасть в команду экспертов. Юные исследователи работают в проектных группах над реальными научными задачами под руководством наставников — известных российских ученых и преподавателей, представителей высокотехнологичного бизнеса, которые учат ребят в условиях ограниченного времени создавать интересные для производства продукты. Программу проводит Образовательный центр «Сириус» с 2016 года.

Участники «Больших вызовов» сначала проходят отбор на региональном или дистанционном этапах конкурса, а на заключительном этапе принимают участие в тестировании, написании эссе и прохождении индивидуального собеседования. Программа включает 12 направлений, соответствующих Стратегии научно-технологического развития России. Многие выпускники программы уже учатся в ведущих вузах России, некоторые по итогам проектов опубликовали ряд статей в серьезных научных журналах, идеи ребят были внедрены компаниями-партнерами.

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с организациями ракетно-космической отрасли Российской Федерации выступает тематическим и индустриальным партнером программы.

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