Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#МКС#МКС-65#наука#Пилотируемая космонавтика29.07.2021 16:30

Модуль «Наука» в составе МКС!

В соответствии с программой полета Международной космической станции сегодня, 29 июля 2021 года, в 16:29:01 по московскому времени состоялась стыковка многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с надирным стыковочным узлом служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. По данным телеметрии и докладам экипажа МКС бортовые системы станции и модуля «Наука» функционируют в штатном режиме.

Многоцелевой модуль «Наука» был успешно выведен на низкую околоземную орбиту 21 июля 2021 года с помощью тяжелой ракеты-носителя «Протон-М». После отделения от третьей ступени он был принят на сопровождение наземными службами подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), выполнил построение необходимой ориентации, развертывание панелей солнечных батарей и радиоантенн, а затем приступил к выполнению восьмисуточной программы сближения со станцией.

На участке автономного сближения специалисты Главной оперативной группы управления (ГОГУ, РКК «Энергия» имени С.П. Королева, входит в Роскосмос) провели несколько включений двигателей модуля для поднятия и коррекции орбиты, а также выхода в район встречи с МКС в расчетное время. Операции по облету станции, зависанию, причаливанию и стыковке со служебным модулем «Звезда» проводились под контролем специалистов ГОГУ и российских членов экипажа длительной экспедиции МКС-65, космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва. Эта стыковка стала первой с 2010 года, когда к станции пристыковали малый исследовательский модуль № 1 «Рассвет».

В течение 1,5 часа после завершения стыковки космонавты проведут контроль герметичности стыковочных соединений и технологических коммуникаций. В 18:15 мск планируется открытие люка переходного отсека модуля «Звезда» и еще через несколько минут — люка нового российского модуля, а также вход экипажа в жилую зону приборно-герметичного отсека. Программа сегодняшних работ ограничивается установкой приборов для анализа и очистки атмосферы на борту прибывшей «Науки».

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