Л. Гумерова: Вузы, участвующие в программе «Приоритет-2030», станут драйверами развития цифровых технологий и инновационных разработок

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании комиссии Министерства науки и высшего образования РФ по проведению отбора университетов для программы «Приоритет-2030».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в первом заседании комиссии Министерства науки и высшего образования РФ по проведению отбора университетов для программы «Приоритет-2030». Мероприятие прошло под председательством Министра Валерия Фалькова.

Смотрите также

Как отметила сенатор, работа комиссии позволит сформировать в регионах широкую группу университетов-лидеров, ориентированных на создание нового научного знания, технологий и инновационных разработок, которые будут внедряться в экономику и социальную сферу страны.

Вузы, которые будут участвовать в программе, станут драйверами развития цифровых технологий, научно-технологических и экономических достижений

«Вузы, которые будут участвовать в программе, станут драйверами развития цифровых технологий, научно-технологических и экономических достижений», — сказала Лилия Гумерова, входящая в состав комиссии.

По словам парламентария, из числа членов комиссии сформирована рабочая группа по отбору заявок от вузов. В эту группу вошли представители Министерства науки и высшего образования РФ и сотрудники оператора программы — автономного учреждения «Социоцентр».

«Уверена, что университеты — участники программы со временем образуют конгломерат цифровых технологий, научно-технологических и экономических достижений. Конечно, реализация программы «Приоритет-2030» отразится, в первую очередь, на самих людях, ведь профессорско-преподавательский состав, студенты — это те ее участники, которые будут развивать и университет, и свой город, и Россию», — подчеркнула сенатор.

Лилия Гумерова приняла участие в первом заседании комиссии Министерства науки и высшего образования РФ по проведению отбора университетов для программы «Приоритет-2030»

1 из 4

Первое заседание комиссии Министерства науки и высшего образования РФ по проведению отбора университетов для программы «Приоритет-2030»

2 из 4

Первое заседание комиссии Министерства науки и высшего образования РФ по проведению отбора университетов для программы «Приоритет-2030»

3 из 4

Лилия Гумерова приняла участие в первом заседании комиссии Министерства науки и высшего образования РФ по проведению отбора университетов для программы «Приоритет-2030»

4 из 4

Как рассказал Валерий Фальков, в состав комиссии вошли эксперты, профессионалы, имеющие уникальный опыт. «Перед нами стоит задача отобрать наиболее перспективные университеты. Причем в выборе мы будем ориентироваться не на силу их бренда, а на пассионарность, желание меняться и наличие сильных команд. Работа вузов многогранна, поэтому необходимо принимать комплексное решение и смотреть на заявки с разных позиций: работа академического сектора, развитие предпринимательства, ведущая роль в регионе и другие», — считает Министр.

Заседания комиссии для оценки программ развития университетов, которые претендуют на участие в проекте, пройдут с 10 по 25 сентября.

MIL OSI