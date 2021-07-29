К. Косачев принял участие в работе Форума иностранных студентов «Нас подружила Россия»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подчеркнул важность гуманитарного измерения межгосударственных отношений и особую роль молодежных и студенческих обменов в этом контексте.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил перед участниками первого этапа Форума иностранных студентов, проводившегося совместно Российским университетом дружбы народов и Ассоциацией иностранных студентов России.

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Константин Косачев подчеркнул важность гуманитарного измерения межгосударственных отношений и особую роль молодежных и студенческих обменов в этом контексте. Сенатор проинформировал собравшихся о планах организации в Российской Федерации в мае 2022 года Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, проводимой Межпарламентским союзом в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, и подчеркнул намерение Совета Федерации как инициатора данного мероприятия уделить в рамках конференции особое внимание молодежной тематике.

Константин Косачев принял участие в торжественном открытии памятника русскому художнику и общественному деятелю Святославу Рериху и его индийской супруге Девике Рани в рамках Форума, прошедшего в Калужской области

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Константин Косачев принял участие в торжественном открытии памятника русскому художнику и общественному деятелю Святославу Рериху и его индийской супруге Девике Рани в рамках Форума, прошедшего в Калужской области

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Константин Косачев принял участие в торжественном открытии памятника русскому художнику и общественному деятелю Святославу Рериху и его индийской супруге Девике Рани в рамках Форума, прошедшего в Калужской области

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Константин Косачев

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Константин Косачев

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Константин Косачев принял участие в торжественном открытии памятника русскому художнику и общественному деятелю Святославу Рериху и его индийской супруге Девике Рани в рамках Форума, прошедшего в Калужской области

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Константин Косачев принял участие в торжественном открытии памятника русскому художнику и общественному деятелю Святославу Рериху и его индийской супруге Девике Рани в рамках Форума, прошедшего в Калужской области

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В рамках Форума, прошедшего в Калужской области, состоялось торжественное открытие памятника русскому художнику и общественному деятелю Святославу Рериху и его индийской супруге Девике Рани.

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