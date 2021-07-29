Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала о современных тенденциях на рынке труда и использовании дистанционной формы занятости.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы считает, что в настоящее время рынок труда трансформируется, и вакансий для дистанционной работы, аутсорсинга на дому становится все больше.

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«Безусловно, дистанционная работа — это формат, востребованность которого среди женщин с детьми будет только расти. Но для того, чтобы вести все эти процессы удаленно, необходимы особые навыки», — отметила сенатор.

Она привела в качестве примера Москву, где есть курсы, помогающие женщинам, которые уже имеют бухгалтерское образование, разобраться в деталях составления договоров на обслуживание, формирования стоимости услуг, освоить навыки общения с заказчиком в режиме распределенной команды. «О подобных курсах и программах необходимо говорить как можно больше, чтобы о них знали граждане», — полагает Инна Святенко.

Возможности гибкого графика, работы из дома очень важны в период, когда в семье есть маленькие дети

Парламентарий отметила, что возможности гибкого графика, работы из дома очень важны в период, когда в семье есть маленькие дети. «При этом работать на удаленке для многих — хороший способ совершенствоваться в профессии, сохранить доход. И необходимо развивать форматы, которые позволяют женщинам адаптироваться к новым условиям», — сказала сенатор.

Инна Святенко подчеркнула, что в настоящее время государственная политика ориентирована на то, чтобы у женщин, находящихся в декрете, был бесплатный доступ к обучающим программам в режиме онлайн.

Сенатор сообщила, что сегодня в Москве уже организовано обучение на платформе «Техноград». Направление «Мама онлайн», где предлагаются различные программы для женщин в отпуске по уходу за ребенком или с маленькими детьми, было запущено в апреле 2020 года, и с этого момента к нему присоединились свыше 20 тыс. москвичек.

Кроме того, в июле стартовал очередной курс «Начни карьеру бухгалтера на удаленке», который состоит из шести вебинаров. По завершении обучения участницы получат сертификаты, уточнила парламентарий.

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